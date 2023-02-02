Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi: Bitcoin de son durum (2 Şubat 2023)
Dün akşam 23.000 doların altını gören Bitcoin, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından bu sabah karşı 24.100 doların üzerini gördü. İşte Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum...
Dün akşam Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.
Kripto para piyasaları Fed'in faiz kararına rağmen yükseldi. Kripto piyasaları son 24 saatte yüzde 3,8 artarak 1,13 trilyon doları aştı.
ETHEREUM İSE BTC'YE ORANLA DAHA FAZLA YÜKSELDİ
Saat 09.00 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 3 oldu. BTC'nin fiyatı 23 bin 867 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 40,7 seviyesinde geziniyor.
ETH'nin fiyatı yüzde 5,7 artış gösterdi ve 1673 dolara çıktı.
Ripple ve Dogecoin, ETH'ye oranla daha sakin. XRP'nin fiyatı yüzde 2,7 artarak 41,4 cente DOGE ise yüzde 1.9 artaraj 9.4 cent seviyesine geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Biden'ın evi aranıyor
- Azar da AKP’de işe yaramadı
- Borsa güne yükselişle başladı
- Görüntüler infial yaratmıştı: İfadesi pes dedirtti
- Damadın arkadaşından düğünde geline soğuk duş