Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi: Bitcoin de son durum (2 Şubat 2023)

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:54

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:54

Dün akşam Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.



Kripto para piyasaları Fed'in faiz kararına rağmen yükseldi. Kripto piyasaları son 24 saatte yüzde 3,8 artarak 1,13 trilyon doları aştı.

ETHEREUM İSE BTC'YE ORANLA DAHA FAZLA YÜKSELDİ

Saat 09.00 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 3 oldu. BTC'nin fiyatı 23 bin 867 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 40,7 seviyesinde geziniyor.

ETH'nin fiyatı yüzde 5,7 artış gösterdi ve 1673 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin, ETH'ye oranla daha sakin. XRP'nin fiyatı yüzde 2,7 artarak 41,4 cente DOGE ise yüzde 1.9 artaraj 9.4 cent seviyesine geldi.



