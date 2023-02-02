Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi: Bitcoin de son durum (2 Şubat 2023)

Dün akşam 23.000 doların altını gören Bitcoin, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından bu sabah karşı 24.100 doların üzerini gördü. İşte Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:54
Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi: Bitcoin de son durum (2 Şubat 2023)
Abone Ol google-news

Dün akşam Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Kripto para piyasaları Fed'in faiz kararına rağmen yükseldi. Kripto piyasaları son 24 saatte yüzde 3,8 artarak 1,13 trilyon doları aştı.

ETHEREUM İSE BTC'YE ORANLA DAHA FAZLA YÜKSELDİ

Saat 09.00 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde oldu. BTC'nin fiyatı 23 bin 867 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 40,7 seviyesinde geziniyor. 

ETH'nin fiyatı yüzde 5,7 artış gösterdi ve 1673 dolara çıktı. 

Ripple ve Dogecoin, ETH'ye oranla daha sakin. XRP'nin fiyatı yüzde 2,7 artarak 41,4 cente DOGE ise yüzde 1.9 artaraj 9.4 cent seviyesine geldi.



bitcoin Ethereum BTC League BTC Türk Dogecoin Kripto Piramit Şeması

İlgili Haberler

kripto piyasası bu yıl neredeyse düşüş yaşamadı: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

kripto piyasası bu yıl neredeyse düşüş yaşamadı: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Kaspersky: Kripto kullanıcılarının yüzde 48'inin korkusu volatilite

Kaspersky: Kripto kullanıcılarının yüzde 48'inin korkusu volatilite
Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (23 Ocak 2023)

Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (23 Ocak 2023)

En Çok Okunan Haberler