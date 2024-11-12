Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından dünya piyasalarında önemli değişiklikler yaşandı. Dolar endeksi, küresel borsalar ve Bitcoin gibi finansal araçlar, Trump’ın vaatleriyle hareketlendi. Peki, Trump’ın başkanlık seçimlerinin ardından piyasalar nasıl şekillendi? Değeri en çok artan yatırım araçları hangileri oldu?

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2024 Salı, 18:05
Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

Donald Trump, 47. ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Trump, henüz koltuğuna oturmadan küresel piyasaları şekillendirmeye başladı. Seçim vaatleri arasında vergi indirimi, gümrük vergisi artırımı gibi ekonomik düzenlemeler bulunan Trump’ın başkanlık zaferinin ardından piyasalarda ciddi hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi, altın, Euro/dolar paritesi, küresel borsalar ve dijital paralar gibi finansal araçların Trump'ın başkan seçilmesinin ilk haftasında ne yönde hareket ettiği ise yatırımcılar ve analistler için merak konusu oldu.

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Trump’ın seçim zaferinin ardından, Dolar Endeksi (DXY) önemli bir artış gösterdi. DXY, 103,452 seviyesinden başladığı hafta boyunca yüzde 2,31 değer kazanarak 105,850 seviyesine yükseldi. Bu durum yatırımcıların Trump’ın vergi indirimleri ve gümrük vergileri gibi vaatlerinin ABD ekonomisine daha fazla destek sağlayacağı beklentisiyle dolar talebinin arttığını gösteriyor. Trump’ın başkanlık dönemi ile birlikte doların güçlenmeye devam etmesi bekleniyor.

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Altın, Trump’ın zaferi ile birlikte yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak daha az tercih edilmeye başlandı. Ons altın bir haftada yüzde 4,87 değer kaybederek 2 bin 743 dolardan 2 bin 610 dolara geriledi. Doların güçlenmesi ve küresel piyasaların Trump'ın ekonomik politikalarına olumlu tepki vermesi altına olan talebin azalmasına yol açtı. Ayrıca, Trump’ın vergi indirimleri ve ticaret politikaları, ekonomik büyüme beklentilerini artırarak güvenli liman olarak altına olan ilgiyi düşürdü.

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

EURO DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ

Euro, dolar karşısında bir haftada önemli bir değer kaybı yaşadı. Euro/dolar paritesi, yüzde 2,82 düşüş göstererek 1,09 seviyesinden 1,06 seviyesine geriledi. Euro’nun değer kaybı, Trump’ın ekonomik politikalarının ABD ekonomisi lehine etkiler yaratacağı beklentisiyle Euro’ya olan talebin azalmasından kaynaklandı. Avrupa ekonomisinin zorlukları ve Trump’ın politikaları, Euro’nun dolar karşısındaki zayıflığını daha da pekiştirdi.

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

ABD BORSALARI YÜKSELDİ

Trump’ın başkanlık zaferi sonrasında ABD borsaları da olumlu bir hava yakaladı. NASDAQ, bir haftada yüzde 4,68 artışla 18.439 seviyesinden 19.303 seviyesine yükseldi. S&P 500 Endeksi yüzde 3,78 artışla 5.782 seviyesinden 6.001 seviyesine çıktı. Dow Jones Endeksi ise yüzde 5,14 değer kazanarak 42.140 seviyesinden 44.308 seviyesine tırmandı. Bu yükselişler, Trump’ın ekonomik politikalarının şirketlere fayda sağlayacağına dair iyimserlikten kaynaklandı.

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul, Trump’ın başkanlık seçim zaferinin ardından değer kazandı. Bir hafta içinde yüzde 7,54 artan Borsa İstanbul, 8.618 seviyesinden 9.268 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalardaki olumlu hava ve yatırımcıların risk iştahındaki artış, Borsa İstanbul’un değer kazanmasına katkı sağladı.

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

BITCOIN TARİHİ ZİRVESİNDE

Bitcoin, Trump’ın zaferinin ardından tarihi bir yükseliş kaydetti. Bir hafta içinde yüzde 27,51 artış göstererek 70 bin 309 dolardan 89 bin 653 dolara kadar yükseldi. Ancak, bu yükselişin ardından satışların başlamasıyla Bitcoin fiyatı 85 bin 971 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin’in değer kazancı Donald Trump'ın sunduğu 'ABD'yi kripto başkenti' yapma seçim vaadiyle ilişkilendiriliyor. Kripto para birimlerinin geleneksel finansal araçlarla birlikte yükseliş yaşaması küresel piyasalardaki belirsizliğe karşı alternatif yatırım araçlarına olan ilgiyi artırıyor.

Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

20 OCAK TARİHİ BEKLENİYOR

Donald Trump’ın başkanlık zaferinin ardından dünya piyasalarında önemli hareketler gözlemlendi. Dolar endeksinin yükselmesi, altının değer kaybetmesi, euro/dolar paritesinin gerilemesi, küresel borsaların yükselmesi ve Bitcoin’in tarihi zirvesi, Trump’ın ekonomik politikalarına olan beklentilerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, piyasaların daha fazla etkilenmesi için Trump’ın 20 Ocak 2025 tarihinde başkanlık dönemine resmi olarak başlaması ve vaatlerinin hayata geçirilmesiyle birlikte gelişen politikaların piyasalar üzerindeki etkisinin daha netleşmesi bekleniyor.

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