Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

Donald Trump, 47. ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Trump, henüz koltuğuna oturmadan küresel piyasaları şekillendirmeye başladı. Seçim vaatleri arasında vergi indirimi, gümrük vergisi artırımı gibi ekonomik düzenlemeler bulunan Trump’ın başkanlık zaferinin ardından piyasalarda ciddi hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi, altın, Euro/dolar paritesi, küresel borsalar ve dijital paralar gibi finansal araçların Trump'ın başkan seçilmesinin ilk haftasında ne yönde hareket ettiği ise yatırımcılar ve analistler için merak konusu oldu.