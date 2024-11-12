Bitcoin'e ilk çıktığında 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
Bugüne dek defalarca 'ölü' ilan edilen kripto para birimi Bitcoin (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. An itibarıyla 90 bin dolar seviyesini zorluyor ve herkes şu sorunun yanıtını merak ediyor: Adını ilk duyduğunuz 2010 yılında Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
Bitcoin'in ilk gerçek değeri, 2010 yılında bir kullanıcının, '10 bin BTC' karşılığında 'iki adet pizza' satın almasıyla oluştu. Bu olay, Bitcoin'in değerinin belirlenmesinde önemli bir an olarak kabul edilir ve o dönemde 1 BTC'nin değeri yaklaşık 0.004 dolar civarında idi.
Yıllar içinde, şiddetli dalgalanmalarla değeri keskin bir şekilde arttı ve azaldı. Son olarak, 5 Kasım'daki ABD seçimlerinin ardından yeniden yükselmeye başlayan Bitcoin, an itibarıyla 90 bin dolar sınırına dayandı ve şu anda 89 bin 184 dolardan (yaklaşık 3 milyon TL) işlem görüyor.
Değeri artmaya başladıkça, insanlar piyasaya ilk çıktığında Bitcoin'e yatırım yapsalardı ne kadar kazanacaklarını merak etmeye başladı. Şimdiden söyleyelim; bu para, Türk Lirası üzerinden hesaplandığında ortaya epey kabarık bir hesap çıkıyor.
Piyasaya sürüldüğünde Bitcoin'e yalnızca 100 TL yatırmış olsaydınız, 14 yılın ardından elde edeceğiniz kârı öğrenmek ister misiniz? Bu soruyu, çağımızın son teknoloji mucizesi ChatGPT'ye sorduk.
Aldığımız cevap şu şekilde...
1 Ocak 2010 tarihinde Dolar/TL fiyatı 1,50 TL idi. Yani 1,5 TL karşılığında 1 dolar alınabiliyordu.
Bitcoin'in o dönemdeki değeri ise yaklaşık 0.004 dolardı. Yani, 100 TL karşılığında yaklaşık 66,67 dolar, bu meblağ ile de yaklaşık 16 bin 667,5 BTC alınabiliyordu.
Gelin, bu hesabı bir de Bitcoin'in yaptığı son sıçrama üzerinden, dalgalanmaları da hesaba katarak, şu an ulaştığı yaklaşık değer üzerinden hesaplayalım.
Not: Şu anki değerini 89 bin dolar olarak alıyoruz.
Kafanızı fazla karıştırmadan sadede gelelim... 12 Kasım 2024 itibariyle, bunun dolar bazında karşılığı tam olarak 1 milyar 483 milyon 407 bin 500 dolar...
Şu anki dolar kurunu yaklaşık 34,40 TL olarak kabul edersek bu miktar Türk Lirası bazında neye tekabül ediyor, biliyor musunuz?
Tamı tamına 51 milyar 20 milyon TL (küsuratı da var...) Gördüğünüz gibi, telaffuzu epey zor ve bu, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesindeki pek çok kişinin servetinden çok daha fazlası...
Eğer Bitcoin son dönemdeki yükseliş trendini sürdürür ve mevcut zirveyi aşarak 100 bin dolara ulaşırsa, toplam değer çok daha yüksek olacak.
Yıllar önce, içerik üreticisi Davinci Jeremie'nin YouTube videosuna rastlayan ve kaçınılmaz olarak bunu görmezden gelen şanssızlardan biriyseniz, bunu sindirmeye çalışın...
Not: Fotoğraf, tarihe geçen o yayına aittir... Jeremie bu yayında, 1 dolar da olsa Bitcoin'e yatırım yapılmasını tavsiye etmişti!
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