Biten aşkların eşyaları ‘Eski Sevgili Pazarı’nda satılıyor

Geçmiş ilişkilerden kalan ürünler Nişantaşı’nda kurulan ’Eski Sevgili Pazarı’nda satışa çıkarıldı. Bardaktan bavula ayakkabıdan kıyafetlere kadar eski sevgiliye ait çeşitli eşyalar 14 Şubat’ta alıcılarını bekledi.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:28
Biten aşkların eşyaları ‘Eski Sevgili Pazarı’nda satılıyor
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İstanbul Nişantaşı’nda ’Eski Sevgili Pazarı’ açıldı. Geçmiş ilişkilerden kalan ürünlerin satıldığı pazar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ilgi gördü. İlginç konseptlerle hazırlanan pazarda, ürünlerin üzerindeki notlar gülümsetti.

“İNSANLAR BURAYA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN GELİYORLAR”

‘Eski Sevgili Pazarı’ hakkında bilgi veren stant görevlisi Gamze Atakul, “Bu etkinlik eski sevgililerden kalan ürünlerin satıldığı bir etkinlik. Etkinliği geçtiğimiz yıllara göre ilgi çok fazla. Ürünlerin birçoğu arkadaşlarımızın bize bıraktığı, hem de bizim biriktirip buraya getirdiği ürünler. İnsanlar buraya ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geliyorlar. Özellikle ürünlerin üzerindeki notları görmek için bile gelen oluyor. Kendi ürününe denk gelen bir arkadaşımız olmadı daha. Ama olursa yardımcı oluruz” şeklinde konuştu.

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“AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”


Pazarın amacının sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Atakul, “İnsanların tüketim çılgınlığından soyutlanıp ve daha önce giyilmiş ürünlere yönelmelerini amaçlıyoruz. Bu etkinlik birkaç yıldır devam ediyor. İlgi çok fazla olduğu için farklı konseptlerle devamının geleceğini düşünüyorum” dedi.


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