Sevgililer gününde izlenecek 10 romantik film: Sevgililer Günü'nü romantizmle geçirin

Sevgililer Günü, aşkın ve romantizmin kutlandığı özel bir gün. Bu özel günde sevdiklerinizle birlikte romantik bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, romantik filmler bu isteğinizi tam olarak karşılayabilir. İşte Sevgililer Günü'nü romantizmle geçirmeniz için izlemeniz gereken 10 duygusal film önerisi...

1- CASABLANCA

Savaş zamanında aşk, filmlerde gözyaşı dökenler için klasik bir kurgu ama Kazablanka şimdiye kadar yapılmış en romantik filmlerden biri olarak zamana meydan okuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız işgali altındaki Fas'ta geçen film, popüler bir gece kulübü işleten ve kendisinden başka kimseye bağlılığını göstermeyen Amerikalı Rick'i (Humphrey Bogart) konu alıyor. Daha sonra eski aşkı Ilsa ortaya çıkar. Ingrid Bergman'ın canlandırdığı bu kadın, Rick'in dikkatlice geliştirdiği kararsızlık duygusunu şaşırtıcı olmayan bir şekilde altüst eden, ışıltılı, çekici bir varlıktır. Kendisi şu anda, Nazi işgali altındaki topraklardan kaçmalarını sağlayacak mektuplar arayan Fransız Direnişi'nin asil bir üyesiyle evli. Rick, kalbine yenik düşüp Ilsa'yla birlikte kaçıp kaçmayacağına ya da sonunda bir tavır alıp savaş çabaları için kaçmalarına yardım edip etmeyeceğine karar vermek zorundadır.

2- ROMA TATİLİ

William Wyler'ın klasik 1953 aşk romanı, Gregory Peck'i İtalya'da yaşayan ve isimsiz bir Avrupa ülkesinin tahtının korunaklı varisi Prenses Ann'e (Audrey Hepburn) aşık olan alaycı bir gazeteci olan Joe Bradley rolünde canlandırıyor. Prenses, Roma'ya vardıktan sonra şehrin tadını çıkarmak için kraliyet görevlilerinin elinden kaçar, ancak doktorunun kendisine dayattığı uyku hapları nedeniyle parkta bir bankta uykuya dalar. Joe onu keşfeder ve onun buralı olduğunu düşünerek ilaç almayı bırakıp uyuması için onu evine götürür. Bir fotoğrafta prensesin yüzünü gördüğünde gazetecilikte en büyük kazanımı elde ettiğini anlar ve genç kadına Roma'yı gezdirmeyi teklif eder.

3- RÜZGAR GİBİ GEÇTİ

Rüzgar Gibi Geçti, savaşı, köleliği, ihaneti ve trajediyi kapsayan kapsamlı bir aşk hikayesidir ve istek uyandıran bir aşk hikayesinden çok öğretici bir hikayedir. Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), son derece yakışıklı ve vicdansız Rhett Butler (Clark Gable) ile aşk yaşayan Güneyli bir plantasyon sahibinin güzel ve şımarık kızıdır. Birbirleriyle mükemmel bir uyum içindeler. Benmerkezci, manipülatif ve empatiden yoksundur. O, tamamen çıkarı için yola çıkan bir seri çapkındır. Buluştuklarında, Scarlett'e tıpkı onun "hanımefendi olmadığı" gibi kendisinin de "beyefendi olmadığını" söyler.

4- BRIEF ENCOUNTER

David Lean, Lawrence of Arabia ve Doctor Zhivago gibi nefes kesici, teknik renkli destanları yönetmeden önce , minimal teatrallik sunan ama yine de daha sonraki filmleri kadar güçlü olmayı başaran samimi, siyah-beyaz bir romantizmi yönetti. Orta sınıf bir ev kadını olan Laura (Celia Johnson), haftalık kasaba gezisi sırasında bir öğleden sonra tren istasyonunda genç bir doktor olan Alec (Trevor Howard) ile tanışır. Aralarındaki yakınlık hemen kurulur ve sanki birbirlerini onlarca yıldır tanıyormuş gibi bir dostluk kurarlar. Her ikisi de evli ve ailelidir ve duyguları platonik olmanın ötesine geçtiğinde, birbirlerine olan sevgileriyle bütünlük duygularını uzlaştırmaya çalışırlar.

5- LA LA LAND

Damian Chazelle'in 2016'daki müzikal romantizmi hem muzaffer hem de yürek parçalayıcı bir son sunuyor. Emma Stone, başarısız seçmeler arasında barmen olarak çalışan, mücadele eden Los Angeles oyuncusu Mia'yı canlandırıyor. Ryan Gosling, geçimini sağlamak için bir barda Noel müziği çalan caz piyanisti Sebastian'ı canlandırıyor. Bir trafik sıkışıklığında tanışırlar ve Seb'in 80'lerin synth cover grubunda çaldığı bir partide yeniden bir araya gelirler. Hırsları ve zanaatlarına olan bağlılıkları konusunda bağ kurdukça bir romantizm gelişir. Aileleri ve işverenleri onları caydırırken bile onlar birbirlerinin kariyerlerini teşvik ediyorlar. Ancak mesleki kararlar ufukta belirdikçe yolları birbirinden ayrılır. Seb işinden kovulduktan sonra işini satar ve bir pop grubuna katılır. Mia ise tam tersine, yeteneklerini sergileyen ancak izleyicilerin hoşuna gitmeyen tek kadınlık bir program yazıyor. Seçimleri arasında uzlaşamayan ikilinin yolları, tam da talihleri ??dönmeye başlarken ayrılır.

6- CALL ME BY YOUR NAME

Luca Guadagnino'nun 2017 yapımı romanı Call Me By Your Name , Kuzey İtalya yazının bol güneşli manzarasında geçiyor. Elio (Timothée Chalamet), babasının 24 yaşındaki araştırma asistanı Oliver'a (Armie Hammer) aşık olan 17 yaşında kitap tutkunu, içe dönük bir gençtir. 1980'lerde geçen bu aşk bir tabudur ve ikisinin duygularını itiraf edebilmesi için birçok çalıntı bakış, bastırılmış dürtü ve yanlış anlaşılmış ilerlemeler gerekir. Bunu yaptıklarında tutkuları her şeyi tüketir. Elio, Oliver'ın özgüvenine, olgunluğuna ve rahat çekiciliğine tapıyor. Hatta tavırlarını kopyalıyor ve kıyafetlerini giyiyor. Oliver, Elio'nun gençlik coşkusuna, sanatsal becerisine ve ansiklopedik zekasına kapılmış durumda. İlişkilerinin sınırlı doğasına rağmen (veya bu nedenle) birbirlerinden büyüleniyorlar ve sarhoş oluyorlar. Oliver yaz sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek ve Elio hayatına İtalya'da devam edecek.

7- HER

İzole bir adam ile akıllı telefonu arasındaki aşk pek romantik gelmiyor ama Her , özlem ve arkadaşlık hakkında şaşırtıcı derecede dokunaklı bir film. Theodore (Joaquin Phoenix), Los Angeles'ın yakın gelecekteki bir versiyonunda yaşayan yalnız bir yazardır. Boşanma sürecini atlatmakta zorlanırken, teknolojik cihazları için kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir işletim sistemi satın alır. "Samantha"nın (Scarlett Johansson), Theodore'u anında rahatlatan boğuk, sempatik bir insan sesi var. Ona tekniğin ötesinde sorular soruyor ve bağımsız düşünceleri dile getiriyor. Sosyal hayatında fazlasıyla yoksun olduğu kolay bir yakınlığı onunla bulur. Zamanla Samantha şefkatli bir dinleyici ve destekçiden daha fazlası haline gelir. Dünyadaki yeri, duyarlılığı ve fiziksel olmayan bir varlık olarak meşruiyeti hakkında şüphelerini dile getirmeye başlar.

8- ANNIE HALL

Annie Hall, aşk hikayesinin sonunu daha başlangıçta duyurur. Alvy Singer (Woody Allen), iki kez boşanmış bir komedyendir ve Annie Hall (Diane Keaton) ile olan aşkının nerede ters gittiğini anlamaya çalışmaktadır. Geçmişe dönüşlerle ilişkilerini anlatıyor; gergin ilk konuşmaları, Manhattan'da geçmiş aşkları tartıştıkları uzun yürüyüşleri, bir sahil evinde ıstakoz kaynatmaları, birlikte yaşamaları, ayrılmaları, barışmaları, tekrar ayrılmaları, sinemada son bir şans buluşması.

9- THE AGE OF INNOCENCE

1870'lerde New York toplumunun üst kademelerinin 1970'lerin yeraltı suç dünyası kadar vahşi olduğunu kanıtlayan Martin Scorsese'nin Masumiyet Çağı , Daniel Day-Lewis'in canlandırdığı saygın bir avukat ile özgür ruhlu, boşanmış bir adam arasındaki işkence dolu arzuyu konu alıyor. Michelle Pfeiffer'ın canlandırdığı. Newland Archer (Day-Lewis), sosyal itibarını tamamlayan, kusursuz tavırlara sahip May (Winona Ryder) adında güzel, genç bir sosyetik kadınla nişanlıdır. Ancak hayata karşı iddiasız yaklaşımı, Avrupalı ??bir asilzadeyle evlenen ve yurt dışına taşınan kuzeni Kontes Olenska (Pfeiffer) ile tanışınca sarsılır. Kocasından ayrılmış ve yeniden New York'ta yaşayan bu kadın, kendisini skandal yaratan ve tehlikeli derecede özgür düşünceli bir yabancı olarak gören eski sosyal çevresi için hem hayranlık uyandıran hem de dışlanan bir nesnedir. Newland, tüm baskı ve dikkatli tavırlarına rağmen onun bağımsızlığına kapılıyor. Tutkuyla aşık olurlar, ancak her ses tonunun ve jestin alt metin olarak kullanıldığı bir dünyada, toplumsal yıkımı önlemek için duygularını gizlemek zorunda kalırlar.

10- SHAKESPEARE IN LOVE

Shakespeare, romantik komediler ve trajediler için şablonlar yarattı, ancak John Madden'in 1997 yapımı Aşık Shakespeare filmi , ozanın parasının karşılığını almasını sağlıyor. Oyun yazarının hayatında, canlı bir kadınla yaşadığı ilişki sayesinde ustalığa dönüştüğü kurgusal bir dönemi konu alan film, yazarın en sevilen oyunlarından herhangi biri kadar şehvetli ve zekice hazırlanmış. Genç Shakespeare (Joseph Fiennes) , kendi yapımlarından birinde rol almak isteyen soylu bir kadın olan Viola (Gwyneth Paltrow) ile tanıştığında Romeo ve Korsan'ın Kızı Ethel'in taslaklarını okurken yazar tıkanıklığı yaşayan beş parasız bir çapkındır . O zamanlar kadınların sahneye çıkması yasak olduğundan, erkek kılığına giriyor ve genç Shakespeare'in ilgisini çekecek etkileyici bir seçmeler düzenliyor. Ortaya çıkan romantizm her ikisi için de tutkulu, eğlenceli ve ilham vericidir. Ateşli bir şekilde yazmaya başlar ve oyunculuk hayalini gerçekleştirir.