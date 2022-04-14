BlackRock Fed tahminlerinde piyasadan ayrışıyor
BlackRock stratejistleri, piyasaların Fed'den gelecek sene faizleri yüzde 3 civarına yükselteceği beklentisine katılmıyor. Stratejistler, faizlerin yüzde 2'ye kadar yükelebileceğini ancak daha yüksek seviyeleri beklemediklerini bildirdi.
BlackRock Yatırım Enstitüsü, enflasyon ve istihdam arasındaki tarihi ilişkiye dayanarak, Fed'in enflasyonla mücadele için agresif faiz artış politikası izlemesinin işsizliği yüzde 10 civarına yükselteceğini belirtti.
"FED ENFLASYONLA YAŞAMAYI TERCİH EDECEK"
Bloomberg'in haberine göre, bunun Fed'in istediği bir senaryo olmadığını belirten BlackRock Yatırım Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alex Brazier "Şu anda enflasyon talepten ziyade arz sıkıntılarıyla yükseliyor. Fed sonunda enflasyonla yaşamayı tercih edecektir" değerlendirmesini yaptı. Stratejistler fiyat artışlarının zirve yapıp ardından kademeli olacak yavaşlayacağını belirterek nötr faizin yüzde 2-2.5 civarında oluşacağını söyledi.
Bu hafta açıklanan verilere göre ABD'de enflasyon Mart'ta yüzde 8.5 ile 1981'den beri en sert yükselişi kaydetti. Kurum stratejistleri, enflasyonun yüzde 3 civarında dengelenmesini bekliyor. Bu rakam, Fed'in hedefinin üzerinde.
Brazier "Enflasyonla mücadeleyi seçmek resesyon riskini gündeme getirir. Enflasyonla yaşamak ise enflasyonun daha da kalıcı hale gelmesi anlamına gelir. Piyasalar şu anda Fed'in enflasyonla mücadele edeceği beklentisini fiyatlıyor" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi
- Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
- Zelenski'den AB'ye çağrı: Sponsor olmayı bırakın
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukraynalı sporcu: Evimin yakınına 2 bomba düştü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kronik hastaların rapor sürelerine ilişkin değişiklik!
- Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi açıklandı
- İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı
- Sörloth'tan Beşiktaş ve transfer iddialarına yanıt!
- 'Halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyor'
- Mansur Yavaş'tan öğrencilere güzel haber
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor