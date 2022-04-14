BlackRock Fed tahminlerinde piyasadan ayrışıyor

14 Nisan 2022 Perşembe, 13:27

BlackRock Yatırım Enstitüsü, enflasyon ve istihdam arasındaki tarihi ilişkiye dayanarak, Fed'in enflasyonla mücadele için agresif faiz artış politikası izlemesinin işsizliği yüzde 10 civarına yükselteceğini belirtti.

"FED ENFLASYONLA YAŞAMAYI TERCİH EDECEK"

Bloomberg'in haberine göre, bunun Fed'in istediği bir senaryo olmadığını belirten BlackRock Yatırım Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alex Brazier "Şu anda enflasyon talepten ziyade arz sıkıntılarıyla yükseliyor. Fed sonunda enflasyonla yaşamayı tercih edecektir" değerlendirmesini yaptı. Stratejistler fiyat artışlarının zirve yapıp ardından kademeli olacak yavaşlayacağını belirterek nötr faizin yüzde 2-2.5 civarında oluşacağını söyledi.

Bu hafta açıklanan verilere göre ABD'de enflasyon Mart'ta yüzde 8.5 ile 1981'den beri en sert yükselişi kaydetti. Kurum stratejistleri, enflasyonun yüzde 3 civarında dengelenmesini bekliyor. Bu rakam, Fed'in hedefinin üzerinde.

Brazier "Enflasyonla mücadeleyi seçmek resesyon riskini gündeme getirir. Enflasyonla yaşamak ise enflasyonun daha da kalıcı hale gelmesi anlamına gelir. Piyasalar şu anda Fed'in enflasyonla mücadele edeceği beklentisini fiyatlıyor" şeklinde konuştu.