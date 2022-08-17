Bloomberg anketi açıkladı: Piyasa, Merkez Bankası'ndan sürpriz beklemiyor
Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda da politika faizini değiştirmesini beklemiyor.
Bloomberg HT Araştırma’nın ağustos ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı.
Anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde bırakılması yönünde.
Sadece bir kurum faizde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor.
YIL SONUNA KADAR DEĞİŞİM BEKLENMİYOR
Yıl sonu tahminini paylaşan 15 kurumun medyan beklentisi faizlerin yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde. En düşük yıl sonu tahmini veren kurum politika faizinin yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40 seviyesine kadar yükseltilmesini beklediklerini paylaştı.
Merkez Bankası son 7 toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. TCMB'nin son karar metninde güçlendirilen makroihtiyati politika setinin kararlılıkla uygulanarak gerekmesi durumunda ilave tedbirlerin uygulamaya alınacağı belirtilmişti.
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