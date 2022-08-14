Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

14 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 18 Ağustos Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat saat 14.00'te yılın yedinci faiz kararı açıklanacak.

Banka bir önceki toplantıda da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

REUTERS ANKETİNE GÖRE YİNE PAS GEÇİLECEK

Küresel faiz artışları ve temmuz ayında yüzde 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.

Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyorlar.

Reuters anket katılımcıları, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

YILSONU İÇİN TAHMİN

Yılsonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin yüzde 14'te kalacağını öngörürken, bir katılımcı yüzde 12'ye indirilmesini, bir diğeri ise yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

TCMB, geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyon oranı tahmini yüzde 60.4'e yükseltmiş ve yüzde 90 seviyelerine yaklaşarak sonbaharda zirveye ulaşacağını öngörmüştü. Reuters'ın enflasyon anketinde ise ekonomistlerin yılsonu için medyan tahmini yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.

Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini TRINT=ECI kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.

Banka, liralaşma hedefi doğrultusunda politika çerçevesini gözden geçirmekte olduğunu belirterek önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarına dair bir sinyal vermiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 27 değer kaybetti.