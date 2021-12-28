Bloomberg HT anketi: Piyasalar aralıkta 19 yılın en yüksek enflasyonunu bekliyor

28 Aralık 2021 Salı, 15:43

Son dönemde döviz kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında tüm dikkatler 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan ankete göre kurumlar Aralık ayı enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine çıkmasını öngördü.

Enflasyon, piyasanın öngördüğü seviyeye çıkarsa 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviye kaydedilmiş olacak.

Ankette yıllık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 37,3 olurken, en düşük beklenti ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Ankette aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 8,1 oldu. Aylık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 14,6 seviyesinde belirlenirken, en düşük beklenti ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

2022 BEKLENTİSİ YÜZDE 22,8 OLDU

Ankette 2022 yılına ilişkin beklentiler de derlendi.

Buna göre 2022 yılına dair yıl sonu enflasyonu beklentisini paylaşan 13 kurumun medyan tahmini yüzde 22,8 oldu.

2022 yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum yüzde 18, en yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 30 seviyesini öngördü.