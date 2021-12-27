Enflasyona karşı ezilen yurttaşın yeni yıl kutlaması da buruk

27 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Ekonomide yaşanan türbülans çarşı pazarda art arda zamlara neden olunca yılbaşı kutlamalarının da keyfi kaçtı. Marketlerin hazırladığı ve artık içeriğinde alkollü içecek bulunmayan yılbaşı paketlerinde ürün sayısı azalırken, fiyatlar da geçen yıla göre en az yüzde 50 arttı. Dışarda yılbaşı kutlaması için kişi başı en az 500 TL gerekirken evdeki kutlama da en az 400 TL’yi buluyor.

Yılbaşı paketlerinde 2012 yılbaşına kadar paketlerde alkollü içecekler de yer alıyordu. O tarihte bir zincir market, bir adet 70’lik rakı, bir adet 75’lik şarap, bir adet 33’lük biranın bulunduğu yılbaşı paketini 109 TL’ye satıyordu. 2013 itibarıyla hükümetin kararıyla alkollü içecekler paketlerden çıktı. İçinde alkol olmayan paket 2020’de 99 TL iken 2021’de 124 TL oldu ve bu yıl 154 TL’ye satılıyor. Paketteki ürünlerin kampanyasız fiyatlarının toplamı ise 298 TL tutuyor. 2012’deki paketin bugünkü fiyatı ise güncel fiyatlarla 528 TL’yi buluyor. Otellerde ise yılbaşı eğlencesi kişi başı ortalama 1500 TL civarında.

Yılbaşını dışarıda kutlamak isteyen yurttaşın önünde ise hem fiyatlar hem de Omicron varyantı korkusu var. Bu yıl orta segment bir restoran 500- 500 TL arasında fiyat istiyor.

OMİCRON KORKUSU

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, yılbaşı için restoranlarda rezervasyonların iyi gittiğini ancak sektör iyiden iyiye canlanırken bu kez Omicron varyantı korkusuyla İstanbul’da yurttaşların çekincelerinin artmaya başladığını söyledi ve pandeminin başında olduğu gibi yine güneydeki otellere yönelme başladığını ekledi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcıoğlu ise Bodrum’da bir hareket olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“80 bin yatak kapasitesinden 4 bini açık. Onlarda bir doluluk var ancak sektör için çok büyük bir hareket değil” dedi.