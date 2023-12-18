Bloomberg HT faiz beklentisi anketini açıkladı: İlk indirim ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:24

Güncelleme: 18.12.2023 - 13:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Kara öncesi tahminler gelmeye başladı.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, Aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,5 oldu.

2024 ZİRVE FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 45

Öte yandan bu anket döneminde 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Aralık’ta, 2024 yılında politika faizi için zirve tahmini yüzde 45 oldu. 2024 zirve tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 42,5 seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca 17 kurum 2024 yıl sonuna ilişkin faiz beklentisini aktardı. Buna göre 2024 yılının sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 yıl sonuna ilişkin faizde maksimum beklenti yüzde 45 seviyesi olurken, minimum beklenti yüzde 30 oldu.

İLK İNDİRİM 3. ÇEYREKTE BEKLENİYOR

Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 15 kurumun 10’u Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk hamleyi 2024’ün üçüncü çeyreğinde bekliyor.

Öe yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.



TCMB Kasım ayında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artışla yüzde 40 seviyesine çıkarmıştı.