Ekonomistler ne kadar faiz artışı bekliyor?

Yılın son faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artıracağını tahmin ediyor.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:35
Ekonomistler ne kadar faiz artışı bekliyor?
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Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası yılın son faiz kararını 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklayacak.

AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.


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