Bloomberg HT faiz beklentisi anketini açıkladı: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:16

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Kara öncesi tahminler gelmeye başladı.



Bloomberg HT'nin ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı.

Anketine katılan 23 kurumun medyan beklentisi, TCMB’nin 25 Ocak’ta faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çekeceği yönünde oldu. Ankete göre, Ocak ayı maksimum faiz beklentisi yüzde 45 olarak açıklanırken, minimum beklenti yüzde 42,5 olarak kaydedildi.

Öte yandan bu anket döneminde 22 kurum, 2024 yıl sonuna dair faiz tahminlerini de paylaştı. Buna göre, piyasanın Ocak’ta 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesinde oldu. Ayrıca, 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 iken, en düşük beklenti yüzde 30 seviyesinde oldu.

Söz konusu ankette katılımcılara faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu. Tahminini paylaşan 23 kurumdan 9’u söz konusu faiz indiriminin 2024’ün üçüncü çeyreğinde, diğer bir 9 kurum ise ilk indirimin 2024’ün dördüncü çeyreğinde gerçekleşebileceğini açıkladı.

1 kurum ilk faiz indirimini Haziran ayında beklerken, 1 kurum ise söz konusu indirimi eylül ya da ekim ayında beklediğini belirtti. Son olarak, kurumlardan 3’ü 2024 yılında TCMB’den herhangi bir faiz indirimi beklemediğini açıkladı.