Bloomberg: Türkiye, Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim istiyor
Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü. Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus yetkililer, yarın Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek. Haberde, Türkiye'nin görüşmede, Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi. Yetkililer, eğer Türkiye'nin istediği bir indirim alamaması durumunda ödemeleri 2024 yılına ertelemek için çabalayacağını bildirdi.
Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü.
ABD'li haber ajansı Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus yetkililer, yarın Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Haberde, Türkiye'nin yarın gerçekleştirilen görüşmede, Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi. Haberde, Türk Lirası'nın son bir yılda en kötü performans gösteren para birimlerinden biri olduğu ve Rusya'yla bir anlaşmanın Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletebileceği, bunun yanı sıra AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 seçimlerine giderken yardım edebileceği belirtildi.
BORCUN 2024'E ERTELEME TALEBİ DE MASAYA KONULACAK
Konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin 2023 ödemelerinin yanı sıra bu yıl gerçekleştirilen bazı ödemelerde de indirim istediğini söyledi. Yetkililer, eğer Türkiye'nin istediği bir indirim alamaması durumunda ödemeleri 2024 yılına ertelemek için çabalayacağını bildirdi. Erdoğan, bu yılın Türkiye'nin enerji faturasının ikiye katlanarak 100 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini söylemişti. Macaristan, Gazprom'un doğalgaz ödemelerini önümüzdeki 6 ay ertelenmesine izin verdiğini daha önce açıklamıştı.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Ölümlü kazaya karışan Cengiz'in oğlu 'itibar' peşinde
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü