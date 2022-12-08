Bloomberg: Türkiye, Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim istiyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 17:09

Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü.

ABD'li haber ajansı Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus yetkililer, yarın Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, Türkiye'nin yarın gerçekleştirilen görüşmede, Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi. Haberde, Türk Lirası'nın son bir yılda en kötü performans gösteren para birimlerinden biri olduğu ve Rusya'yla bir anlaşmanın Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletebileceği, bunun yanı sıra AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 seçimlerine giderken yardım edebileceği belirtildi.

BORCUN 2024'E ERTELEME TALEBİ DE MASAYA KONULACAK

Konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin 2023 ödemelerinin yanı sıra bu yıl gerçekleştirilen bazı ödemelerde de indirim istediğini söyledi. Yetkililer, eğer Türkiye'nin istediği bir indirim alamaması durumunda ödemeleri 2024 yılına ertelemek için çabalayacağını bildirdi. Erdoğan, bu yılın Türkiye'nin enerji faturasının ikiye katlanarak 100 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini söylemişti. Macaristan, Gazprom'un doğalgaz ödemelerini önümüzdeki 6 ay ertelenmesine izin verdiğini daha önce açıklamıştı.