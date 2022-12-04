Esenyurt’ta site sakinlerinin çilesi: 3 gündür elektrik, su ve doğalgazları yok

04 Aralık 2022 Pazar, 16:10

İstanbul Esenyurt’ta 30 katlı bir sitenin elektriği, 7 milyon liraya ulaşan ödenmeyen borçlardan dolayı BEDAŞ ekiplerince kesildi. Su sisteminin de elektriğe bağlı olmasından dolayı dairelerde suların da kesik olduğu öğrenildi.

Yine elektrik kesintisi dolayısıyla doğalgazın da olmadığını belirten yurttaşlar, evlerinde soğukta kaldığını ve genç-yaşlı tüm yurttaşın mağduriyet yaşadığını belirtti. Asansörün kullanılamamasından dolayı 30 katlı sitede evlerine gitmenin zorluklarından da bahseden site sakinleri, durumun düzelmesi için yönetime kayyum atanmasını istedi.

GÜVENLİK SİTE SAKİNLERİNE SALDIRDI

Yaşanan mağduriyetten dolayı site sakinleri, güvenliklere ve yönetime tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında güvenlikler ile site sakini arasında tartışma çıktı. Güvenlikler bir site sakinini darbetti. Hastaneye giderek darp raporu alan site sakini güvenliklerden şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"GEÇEN KIŞ DA AYNI DURUM OLDU"

Her kış benzeri durumların yaşandığını belirten Özgün Korkmaz, “Yönetimin 3 milyon TL elektrik borcu vardı ve ödemeyince 7 milyon oldu. Durum böyle olunca ortak alanlardaki elektriğimiz kesildi. Elektriğe bağlı olduğu için suyumuz ve doğal gazımız da kesildi. Bize insanlar borcunu vermiyor dediler ama gerçek değil. Bu süreçte bizden 5 bin TL ek bütçe de istendi, onu da ödedik ama bir şey değişmedi. Geçen kış da aynı durum oldu, bu yıl da aynı şey oldu" dedi. Korkmaz, siteye kayyum atanmasını istedi.

"15 DAKİKA DURARAK NEFESİMİ TOPLUYORUM"

Asansörlerin çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan bir site sakini ise, “Ben sağlıkçıyım, evden 1 saat önce çıkmak durumunda kalıyorum. Akşam da yorgun şekilde eve geldiğimde 26 katı çıkarak evime giriyorum. Her beş katta 15 dakika durarak nefesimi topluyorum. Ben hiç değilse sağlıklıyım, ama bazı insanlar yaşlı veya hasta onlar dışarı çıkamıyor” dedi.