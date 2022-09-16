Bloomberg: Türkiye Rusya’dan doğalgaza indirim ve TL cinsi ödeme istiyor

16 Eylül 2022 Cuma, 16:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bloomberg'in Türk yetkililerden edindiği bilgiye göre, Rusya ile daha da yakın finansal ilişkiler kurmak istiyor. Bloomberg’e konuşan çok sayıda Türk yetkili, Erdoğan’ın hedefleri arasında enerji ithalatında fiyat indirimleri sağlamak ve lira cinsi ödemelerin önünü açmak olduğunu söyledi.

Bloomberg HT’de yayınlanan habere göre, konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir Türk yetkili, Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan’daki görüşmesinde doğalgazda yüzde 25 indirim ve enerji faturasının bir kısmının lira cinsinden ödenmesini talep edeceğini söyledi.

Moskova’nın tutumu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Türkiye’ye yönelik bir gaz indiriminin görüşüldüğünü teyit etmediler. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak geçen ay yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ödemelerin bir kısmının ruble cinsinden yapılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Rusya halihazırda bu yıl Türkiye’ye para girişi sağlamış durumda. Rus devletine ait nükleer enerji şirketi Rosatom, temmuz ayında, Akkuyu Nükleer Santrali için yaklaşık 5 milyar dolar göndermişti. Bu transfer, Türkiye’nin resmi rezervlerini artırıcı etki yapmıştı.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DE TEMAS KURULUYOR

Bloomberg'in haberine göre, Erdoğan finansal destek için Körfez Arap ülkelerinin de kapısını çalıyor. Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile swap hattı anlaşması olan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ilave destek sağlama girişimlerine öncülük ediyor.

Türkiye, bu yıl başlarında ilişkilerin düzelmeye başladığı Suudi Arabistan ile de benzer anlaşmalar sağlamak için girişimlerde bulunuyor. Yetkililer, bu konuda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın haziran ayında Ankara’ya yaptığı ziyarette bir adım umulsa da konu hakkındaki görüşmelerin duraksadığını ancak bu ay yeniden canlandırılmasının beklendiğini belirttiler.