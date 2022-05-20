Bloomberg'den dikkat çeken Ümit Özdağ analizi

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:23

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamasına tepki göstermiş, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız” demişti, Özdağ daha sonra ise “2023 bir final değil, bir başlangıçtır demişsin. Bu senin için bir final ama Türk milleti için bir başlangıç olacak. Sen gideceksin. Seninle birlikte Suriyeliler de gidecek” ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ ve Erdoğan arasında yaşanan bu atışmayla ilgili ABD merkezli yayın kanalı Bloomberg’den dikkat çekici bir analiz geldi.

Bloomberg, ‘Türkiye’de göçmen karşıtı muhalefet politikacısı Ümit Özdağ, Erdoğan’dan daha fazla “beğeni” alıyor’ ifadelerinde bulundu. Bloomberg’in analizine göre, Özdağ ilk kez Mayıs ayında ortalama 26 bin 640 beğeni alarak Erdoğan’ın ortalama 18 bin 627 beğenisini geçti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Özdağ’ın en popüler tweeti olan ve İçişleri Bakanı ile göçmen politikası konusunda kamuoyu önünde hesaplaşmaya meydan okuyan tweeti oldu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın Süleyman Soylu’yu hedef alan, “Ben Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle” sözleri Erdoğan’ın açıklamalarının neredeyse dört katı beğeni topladı.

Bloomberg, partisinin tek bir meclis sandalyesine sahip olmasına rağmen Özdağ’ın, artan göçmen karşıtı söylemleriyle, 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ı sosyal medyada geçtiğini yazdı.

Bloomberg, Özdağ başta olmak üzere muhalefetin Erdoğan üzerinde oynadığı baskının, hükümette mayıs ayında bir milyon mültecinin gönüllü olarak Suriye’ye dönüşü için plan yapmasına neden olduğunu da vurguladı.