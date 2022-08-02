Bloomberg'den korkutan enflasyon tahmini: Yüzde 80'i aşması bekleniyor
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin temmuz ayı enflasyon anketine göre enflasyonun aylık yüzde 3.20, yıllık yüzde 81.03 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Ankete katılan 20 kurumun medyan beklentisi temmuz ayında TÜFE’nin aylık yüzde 3.20, yıllık yüzde 81.03 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.
Temmuz ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2.28, en yüksek beklenti yüzde 5.15 oldu.
19 kurumun katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70.75'e yükseldi. Haziran anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68.7 olmuştu.
Ayrıca Bloomberg HT Araştırma yıl sonu cari denge anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi yılın 43 milyar dolar cari açıkla kapanacağı yönünde oldu.
TÜFE 24 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI
TÜİK verilerine göre haziranda yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükselmiş, aylık artış yüzde 4,95 olmuştu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 artmıştı. Böylece TÜFE 24 yılın zirvesine çıkarken, ÜFE de 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Enflasyon verisi yarın açıklanacak.
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