Son Dakika: İstanbul'un enflasyonu 1998'den beri en yüksek seviyesinde
İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayına ilişkin fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'un enflasyonunda yükseliş temmuz ayında da sürdü. İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.1 artış gösterdi. Böylece 1998 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.
İTO'nun yayımladığı perakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 99.11 artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık değişim ise yüzde 4.09 olarak kaydedildi.
YÜZDE 100'E DAYANDI
2021 Temmuz ayına göre 2022 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99.11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87.95 olarak gerçekleşti.
2022 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4.09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3.10 oranında arttı.
Video Haberler
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
- Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766!
- Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...