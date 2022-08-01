AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ni açıkladı
Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 açıkladı. Ekonomistler, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3.40 artmasını bekliyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.40 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2.28 ve en yüksek yüzde 5.15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3.40) göre bir önceki ay yüzde 78.62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81.42'ye yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4.95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65.5'ten yüzde 70.46'ya yükseldi.
TÜİK HAZİRAN AYI TÜFE'Yİ NE AÇIKLAMIŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleştiğini açıkladı.
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