Bloomberg'den Türkiye analizi! 'Yabancılar asgari ücret zammına sıcak bakmıyor'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:05

Güncelleme: 20.06.2024 - 12:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun büyümeyi tercih ederek alışılagelmiş ekonomik politikaları terk etmesi nedeniyle Türkiye son yıllarda dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahip oldu.

Erdoğan'ın ekonomi politikalarında U dönüşü yapmasının ardından ise kaçan yabancı yatırımcıların bir kısmı geri döndü.

Dolar cinsinden borçlanıp Türk para birimine yatırım yapmak yabancı yatırımcılar için tercih edilen bir hamle haline geldi.

Bloomberg Economics, mart ayının sonundan bu yana, yatırımcıların faizlerin düşük olduğu yerlerden borçlanıp yüksek olduğu yerlere yatırım yaptığı carry trade işlemlerinde ülkeye yaklaşık 20 milyar dolar aktığını tahmin ediyor.

Türkiye'de işgücünün yarısından fazlası asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üzerinde kazanıyor.

YABANCILARIN ASGARİ ÜCRET KAYGISI

İktidarın, yıl başında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından artan hayat pahalılığını hafifletmek için ne yapacağı merak ediliyor.

Gözler ise temmuz ayında asgari ücrete artış yapılıp yapmayacağına çevrilmiş durumda.

Bloomberg'in aktardığına göre, asgari ücrete zam yapılmamasının yatırımcılar için enflasyonu frenleme kararlılığının işareti olacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretin artmayacağına yönelik açıklamalarına rağmen Goldman Sachs dahil yabancı kurumların hala bir risk olarak gördüğü aktarıldı.