Bloomberg'den Türkiye analizi! 'Yabancılar asgari ücret zammına sıcak bakmıyor'

Türkiye son yıllarda yüksek enflasyonla boğuşurken düşük faizli borçlanıp yüksek faizli yatırım yapan yabancı yatırımcılar Türkiye'ye 20 milyar dolar getirdi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Bloomberg'de yer alan habere göre, asgari ücrete zam yapılmamasının yatırımcılar için olumlu bir sinyal olacağı belirtildi. Ancak Goldman Sachs gibi kurumların zam ihtimalini hala bir risk olarak gördüğü aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:05
Bloomberg'den Türkiye analizi! 'Yabancılar asgari ücret zammına sıcak bakmıyor'
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun büyümeyi tercih ederek alışılagelmiş ekonomik politikaları terk etmesi nedeniyle Türkiye son yıllarda dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahip oldu.

Erdoğan'ın ekonomi politikalarında U dönüşü yapmasının ardından ise kaçan yabancı yatırımcıların bir kısmı geri döndü.

Dolar cinsinden borçlanıp Türk para birimine yatırım yapmak yabancı yatırımcılar için tercih edilen bir hamle haline geldi. 

Bloomberg Economics, mart ayının sonundan bu yana, yatırımcıların faizlerin düşük olduğu yerlerden borçlanıp yüksek olduğu yerlere yatırım yaptığı carry trade işlemlerinde ülkeye yaklaşık 20 milyar dolar aktığını tahmin ediyor.

Türkiye'de işgücünün yarısından fazlası asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üzerinde kazanıyor. 

YABANCILARIN ASGARİ ÜCRET KAYGISI

İktidarın, yıl başında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından artan hayat pahalılığını hafifletmek için ne yapacağı merak ediliyor.

Gözler ise temmuz ayında asgari ücrete artış yapılıp yapmayacağına çevrilmiş durumda.

Bloomberg'in aktardığına göre, asgari ücrete zam yapılmamasının yatırımcılar için enflasyonu frenleme kararlılığının işareti olacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretin artmayacağına yönelik açıklamalarına rağmen Goldman Sachs dahil yabancı kurumların hala bir risk olarak gördüğü aktarıldı.


asgari ücret haberleri yüksek enflasyon haberleri Bloomberg haberleri

İlgili Haberler

Ünlü ekonomistten 'erken seçim' bağlantılı 'asgari ücret' açıklaması: 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'

Ünlü ekonomistten 'erken seçim' bağlantılı 'asgari ücret' açıklaması: 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
Asgari ücrette 'ara zam' senaryoları! En güçlü ihtimaller neler?

Asgari ücrette 'ara zam' senaryoları! En güçlü ihtimaller neler?
Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücrete ara zam' mesajı! 'Benim için dördüncü sırada' dedi: 'Etkisi olacak ama...'

Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücrete ara zam' mesajı! 'Benim için dördüncü sırada' dedi: 'Etkisi olacak ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler