Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücrete ara zam' mesajı! 'Benim için dördüncü sırada' dedi: 'Etkisi olacak ama...'
3 Temmuz'a kısa bir süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için de zaman neredeyse kalmadı. Asgari ücrete ara zam için talepler ise hala devam ediyor. Ekonomistler ara bir artışın gerekliliğine vurgu yaparken Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret konusunda yorumlarda bulundu.
Prof. Dr. Demirtaş, enflasyona negatif etki etse bile asgari ücretin artırılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Dr. Fatih Karahan'ın imzasıyla hükümete bir mektup gönderilmiş, orada da asgari ücrete tek zam vurgusu yapmıştı.
Merkez Bankası'nın metninde, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadesi yer almıştı.
'TASARRUF DAR GELİRLİDEN BAŞLAYAMAZ''
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından asgari ücretle ilgili yorumda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
''Asgari Ücretin Artması lazım. Enflasyona negatif etki edecektir. Ancak Enflasyona etki sıralaması benim için dördüncü sırada şu anda. Çok yazdım: İnsanların asgari ücret ile geçinmesi imkansız. Tasarruf Dar Gelirliden BAŞLAYAMAZ…''
Asgari Ücretin Artması lazım.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 15, 2024
Enflasyona negatif etki edecektir. Ancak Enflasyona etki sıralaması benim için dördüncü sırada şu anda.
Çok yazdım: İnsanların asgari ücret ile geçinmesi imkansız. Tasarruf Dar Gelirliden BAŞLAYAMAZ… https://t.co/nHjDOKMYDM
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