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Bloomberg'ten çarpıcı analiz: Kim Türkiye’nin maliye bakanı olmak ister ki?

ABD’li yayın kuruluşu Bloomberg’te seçimlerin ardından belirlenecek kabinede yer alması konuşulan eski bakan Mehmet Şimşek’e yönelik bir analiz yayımlandı. Bobby Ghosh imzalı yazıda, Erdoğan’ın “saçma ekonomi fikirlerinden” vazgeçmediği sürece bakanlığın kimde olduğunun önemli olmadığı vurgulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 18:01
Bloomberg'ten çarpıcı analiz: Kim Türkiye’nin maliye bakanı olmak ister ki?
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ABD’li haber kuruluşu Bloomberg’te, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesinde yer alacağı eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’e dair bir analiz yayımlandı. “Aklı başında olan hangi kişi Türkiye’nin ekonomi bakanı olmak ister?” sözleriyle başlayan Bobby Ghosh imzalı çarpıcı analizde, Erdoğan’ın “saçma ekonomi fikirlerinden” vazgeçmediği sürece bakanlığın kimde olduğunun önemli olmadığı vurgulandı. 

Türk ekonomisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikaları nedeniyle yıllardır ‘kan kaybettiğini’ yazan Ghosh “Çoğu analist, yeniden seçilmesiyle yaraları iyileştirme şansının kaybolduğu konusunda hemfikir” dedi ve yatırımcılara ‘uyarıda’ bulundu:

“ERDOĞAN FİKİRLERİNDEN VAZGEÇENE KADAR TÜM ATAMALAR VİTRİN SÜSÜ OLARAK GÖRÜLMELİ”

“Yatırımcı aynı hataya düşmemeli. Erdoğan’ın ülkenin maliyesini yönetmek için uluslararası itibara sahip bir ekip atama konusundaki belirsiz vaadine de fazla önem vermemeli.Erdoğan, Türkiye'yi yükselen piyasa yatırımcılarının gözdesi olmaktan çıkarıp Venezuela ve Arjantin'le aynı seviyeye getiren saçma ekonomik fikirlerinden açıkça vazgeçene kadar yapacağı tüm atamalar sadece vitrin süsü olarak görülmeli."

Şimşek’in “daha önce aynı rolü oynadığını” söyleyen Ghosh, eski bakanın güvenilirliğini kaybettiği görüşünde: 

“Belki de siyasi efendisine olan sadakatinden dolayı, ağırbaşlı bir şekilde vitrinde oturduktan sonra Şimşek, bağımsız bir düşünür olarak güvenilirliğinin bir kısmını kaybetmişti.”


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