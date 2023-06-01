Meclis'in ilk işi 'ekonomi' olacak
Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından çalışmalarına başlayacak Meclis’in ilk işinin ekonomiye yönelik düzenlemeler olması bekleniyor.
İktidar seçim öncesinde emekçilere yönelik birçok vaatte bulundu. Kamuda en düşük işçi ücretinin brüt 22 bin lira seviyesine getirilmesinin ardından memurlar talepte bulunmuşlardı. Erdoğan, en düşük memur maaşının da 22 bin liraya çıkarılacağı sözünü verdi. Bunun için Meclis’te yasal düzenleme gerekiyor.
Depremin 104 milyar dolar olarak hesaplanan maliyetinden bu yıla yansıyan 500-600 milyar liralık bölümünün karşılanabilmesi için düzenleme, memur maaşları, emekli aylıkları gibi konularda da yasa değişiklikleri yapılacak.
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