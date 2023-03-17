BMW’nin yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı

Son dönemlerde elektrikli otomobillere talep artmaya başladı. Birçok firma yeni elektrikli otomobillerini tanıtıyor. Bu firmalardan birisi de BMW oldu. Alman otomotiv devi BMW, 2023’ün Ekim ayında yeni yüzde yüz elektrikli otomobili BMW i5’i tanıtacak.

BMW I5’IN M SERİSİNİ DE ÇIKARACAK

BMW’nin geçtiğimiz yıl en çok satan modeli BMW i4 M50 olduğu açıklandı. Bu nedenden dolayı da BMW yeni elektrikli modelinin de M Performance performans versiyonunu çıkaracak.