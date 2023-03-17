BMW’nin yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı

BMW’nin ekim ayında çıkacak olan BMW i5’in yeni modelinden ilk görüntü geldi. Ortaya çıkan görüntülere göre araçta Touring gövde kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:00
BMW’nin yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı
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Son dönemlerde elektrikli otomobillere talep artmaya başladı. Birçok firma yeni elektrikli otomobillerini tanıtıyor. Bu firmalardan birisi de BMW oldu. Alman otomotiv devi BMW, 2023’ün Ekim ayında yeni yüzde yüz elektrikli otomobili BMW i5’i tanıtacak.  

Tanıtımdan önce BMW’nin yeni otomobilinin ilk görseli ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsele göre BMW i5’de Touring gövde kullanılacak. Yayınlanan görselde görüldüğü kadarıyla araçta iki parçadan oluşan dikey gündüz LED’leri bulunuyor. 

BMW I5’IN M SERİSİNİ DE ÇIKARACAK 

BMW’nin geçtiğimiz yıl en çok satan modeli BMW i4 M50 olduğu açıklandı. Bu nedenden dolayı da BMW yeni elektrikli modelinin de M Performance performans versiyonunu çıkaracak.


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