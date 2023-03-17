BMW’nin yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı
BMW’nin ekim ayında çıkacak olan BMW i5’in yeni modelinden ilk görüntü geldi. Ortaya çıkan görüntülere göre araçta Touring gövde kullanılacak.
Son dönemlerde elektrikli otomobillere talep artmaya başladı. Birçok firma yeni elektrikli otomobillerini tanıtıyor. Bu firmalardan birisi de BMW oldu. Alman otomotiv devi BMW, 2023’ün Ekim ayında yeni yüzde yüz elektrikli otomobili BMW i5’i tanıtacak.
Tanıtımdan önce BMW’nin yeni otomobilinin ilk görseli ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsele göre BMW i5’de Touring gövde kullanılacak. Yayınlanan görselde görüldüğü kadarıyla araçta iki parçadan oluşan dikey gündüz LED’leri bulunuyor.
BMW I5’IN M SERİSİNİ DE ÇIKARACAK
BMW’nin geçtiğimiz yıl en çok satan modeli BMW i4 M50 olduğu açıklandı. Bu nedenden dolayı da BMW yeni elektrikli modelinin de M Performance performans versiyonunu çıkaracak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- İşte sahte diploma skandalının perde arkası...
- Mersin açıklarında korkutan deprem
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması