BMW'den 14 bin araca geri çağırma

Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:08

Güncelleme: 11.01.2023 - 13:08

Yazılım sorunu nedeniyle güç kaybına neden olabilecek batarya paketi için bir elektronik kontrol ünitesi ile üretilen BMW'nin ABD'deki iX, i4 ve i7 tipi araçları geri çağırılıyor. Bu araçların toplam 14 bin olduğu da ifade ediliyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, sunulan tüm motor seçeneklerine yayılmış 2022 ve 2023 model yılı iX araç bu arızadan etkilenmektedir. iX modellerinde daha belirleyici olan üretim tarihi ise 4 Şubat 2021 ile 28 Ekim 2022 arasında üretilmiş olan modeller olarak geçmekte.

BMW i4'te bu tarihler 17 Mart 2021 ile 26 Ekim 2022 arasındaki dönemi kapsıyor. İ7'de ise 22 Şubat 2022 ile geçen 2022 27 Ekim tarihleri arasında üretilen modeller bu kapsama dahil edilmiş.

NHTSA raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek voltajlı akü elektronik kontrol ünitesi yazılımı, belirli araç çalışma koşulları sırasında elektrik gücünün kesilmesine neden olabilir.

Özellikle, akü yönetim elektroniği içinde bazen bir yanlış teşhis meydana gelebilir ve bu elektronik kontrol ünitesinin sıfırlanmasına neden olabilir.

Sıfırlama gerçekleşirse bu durum elektrik gücünün kesilmesine neden olabilir."

DİĞER ÜLKELERDE GERİ ÇAĞIRMA

ABD'deki geri çağırmanın ardından diğer ülkelerdeki araçlar için de bir geri çağırma yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Ancak ABD'de yayımlanan belgeye göre BMW'den yapılan 14 bin 86 adetlik geri çağırma, bu arızadan şimdilik sadece yüzde birlik bir bölümün etkilendiğini gösteriyor. Belgelere etkilenen bileşenin üreticisi BMW değil, Panasonic Industrial Devices Europe GmbH.