Bob Prince: 'Fed faizi beklendiği kadar erken düşürmeyecek'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 07:00

Dünyanın en büyük hedge fonlarından Bridgewater Üst Yatırım Yöneticisi (CIO) Bob Prince enflasyonla mücadelenin sona ermekten oldukça uzak olduğunu ve çekirdek enflasyonu düşürmenin gerçekten çok zor olacağı uyarısında bulundu.



Bridgewater Associates'in Yatırım Şefi Bob Prince'in yorumları, yıllık ABD enflasyonunun iki yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan yüzde 3’e düştüğünü gösteren verilerin verdiği rahatlamayla ateşlenen bu hafta hisse senedi ve tahvillerdeki küresel ralli üzerinde soğuk duş etkisi yarattı.

FED BEKLENDİĞİ KADAR ERKEN İNDİRİM YAPMAYACAK

125 milyar doları yöneten yatırım şirketinin yatırım şefi, piyasaların Fed'in yakında para politikasını gevşeteceğini varsaymalarının yanlış olduğunu söylerek, "Fed indirim yapmayacak. Fiyatlanan şeyi yapmayacaklar” ifadelerini kullandı.

Vadeli işlem piyasalarındaki fiyatlandırma, yatırımcıların sonbahara kadar Fed'in yüzde 5 ila 5,25 olan mevcut hedef aralığından yüzde 0,25 puanlık bir artış daha beklediklerini gösteriyor. Önümüzdeki 12 ay içinde ise Merkez Bankası’nın rotasını tersine çevirmesini ve borçlanma maliyetlerini Kasım 2024'e kadar altı kez indirerek yaklaşık yüzde 3,8'e düşürmesini bekliyorlar.

Yatırımcılar, bu haftaki enflasyon rakamlarının ardından faiz indirimlerine yönelik fiyatlamalarını artırdı. Ancak manşet enflasyon keskin bir şekilde düşmesine rağmen, oynaklığa sahip gıda ve enerji sektörlerini içermeyen ve Fed tarafından yakından takip edilen çekirdek enflasyon daha yavaş düşerek yüzde 4,8'e geriledi. Çekirdek enflasyon oranı özellikle Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalıyor.

ENFLASYON IÇIN EN KÖTÜ SENARYO ENERJİ FİYATLARINDA SIÇRAMA

Prince, "Enflasyon düştü ama hala çok yüksek. Muhtemelen bu seviyede dengelecek ve bir süre bu enflasyon oranı civarında sıkışıp kalacağız. Şu anda en büyük risk, ücretler hala güçlüyken enerji fiyatlarında bir sıçrama görmemiz olur ve bu da enflasyonda bir toparlanmaya neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Connecticut merkezli şirketin ortak CIO'ları Karen Karniol-Tambour ve Greg Jensen ile varlıklarını denetleyen Prince, çekirdek enflasyonun taban seviyesinin muhtemelen yüzde 3,5 ila 4 arasında olacağına ve bu seviyenin Fed'i para politikasını daha da sıkılaştırmaya iterek bu hafta ABD hisselerinin bir yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine çıkmasına neden olan yatırımcıları hayal kırıklığına uğratacağına inandığını söyledi.

Bu sıkılaştırma, "yüksek faiz oranlarını indirim beklentilerine rağmen sabit tutma şeklini alabilir" dedi.

Fed'in tarihi sıkılaştırma döngüsünü yakında sonlandıracağına dair beklentiler, tüm yıl boyunca piyasadaki iyimserliğin artmasına yardımcı oldu. İki büyük ABD hisse senedi endeksi - gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite - bu yıl ayı piyasası bölgesinden çıkarak sırasıyla yüzde 16,5 ve yüzde 33 yükselmişti.

"NAKİT ŞU ANDA ÇEKİCI BİR ALTERNATİF"

Buna rağmen Prince, "varlıkları genellikle tahvil veya hisse senetlerinde tutmak için iyi bir ortam değil" diyerek nakitin şu anda çekici bir alternatif olduğunun altını çizdi.

Şirketin yatırım şefi Bridgewater'ın "sıkılaştırma döngüsü için konumlandığını", bunun da daha riskli varlık sınıfları konusunda temkinli bir duruş sergilemek anlamına geldiğini söyledi.

Prince, enflasyon mücadelesinin kısmen güçlü bir işgücü piyasası tarafından engellenmesi nedeniyle Fed'in oranları daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacağını söyledi.

Kovid-19 salgınının ilk günlerindeki mali ve parasal programlar, hanehalkı tasarruflarının artmasına yardımcı olsa da işgücü piyasasını, ücretlerin anlamlı bir şekilde yükselmesini sağlayacak kadar sıkılaştırdı. Bu, ABD'li tüketicilerin gelirinin daha yüksek olduğu ve fiyat artışlarını emmeye devam etmelerine izin verdiği anlamına geliyordu.

Prince, "Mevcut harcama seviyeleri, kredi genişlemesiyle değil, gelirle finanse ediliyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek gerçekten zor olacak" diye konuştu.