Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içinde değişiyor: Pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL

02 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Bodrum’da sık sık gündem olan lahmacun, ayran fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor. Tatile gelen ve Bodrum’da yaşayan vatandaşlar, fiyatların mekan ve yere göre gösterdiği değişikliği normal karşılıyor.



LAHMACUN FİYATI 20 KİLOMETRE İÇERİSİNDE 15 LİRADAN 300 LİRA ÇIKIYOR



Bodrum'da pazar yerinde bir lokanta 15 liraya lahmacun-ayran verirken, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü’nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Bodrum merkezde 15 lira olan lahmacun-ayran fiyatı, Bitez Mahallesi'ndeki Tatlıses Çiğköfte Salonu'nda ise 26 liradan satışa sunuluyor.



LAHMACUN DEĞİL HİZMET SATIN ALIYORLAR



Normal bir restoranda 15-55 lira arasında olan lahmacun-ayran fiyatları, otellerde ve plajlarda katlanarak artıyor. Otellerde ve plajlarda yaşanan fiyat artışların sebebinin verilen hizmet olduğu, hizmet kalitesiyle birlikte fiyatların da yükseldiği öğrenildi.

Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de plaj kullanım bedeli ile birlikte lahmacun-ayran 113 TL’ye, Kadıkalesi Sahili'nde bulunan Sianji Otel'e bağlı Elani Beach'te ise 80 liraya satılıyor.

BEACHLERDE FİYATLAR 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR



Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan Highlight Hotel-Miya Beach'de lahmacun-ayran fiyatı 200 lirayı buluyor. Türkbükü Sahili'ndeki plajlarda ise bu fiyat 300 lirayı buluyor. Bodrum’un girişinde bulunan Doora Otel'in sahilini kullanıp tüm imkanlarından yararlanarak lahmacun-ayran tüketmenin bedeliyse 96 lira.

Lahmacun ile ayran fiyatının normal olduğunu söyleyen vatandaşlar, normal bir restoranda hızlıca yiyip kalkmak ile bir sahile gidip o işletmenin imkanlarından yararlanmanın bedelinin farklı olduğunu, imkana göre fiyatların değiştiğini ifade ettiler. Tatil yapan yerli turistler de bu kadar imkandan yararlanıp bir lahmacun, ayrana 113 lira vermenin normal olduğunu dile getirdi.

