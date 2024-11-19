Boeing 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak: Grevin etkileri sürüyor
Boeing işgücünü yüzde 10 oranında azaltma planı kapsamında ABD'deki dört eyalette 2 bin 500'den fazla çalışanını işten çıkaracak. 60 gün önceden bildirim yapılırken, mühendis ve üretim işçileri de etkilenecek.
Boeing, ABD'deki çeşitli eyaletlerde 2.500'den fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu karar, şirketin küresel işgücünün yüzde 10'unu, yani toplamda 17 bin kişiyi azaltma planının bir parçası olarak alındı. Washington, Güney Carolina, Oregon ve Missouri eyaletlerini kapsayan bu süreçte özellikle ticari uçak üretim merkezlerinde yoğun işten çıkarmalar yaşanacak.
WASHINGTON VE GÜNEY CAROLINA ÖNE ÇIKIYOR
Boeing'in ticari uçak üretiminin merkezlerinden Washington'da yaklaşık 2.200 çalışan, Güney Carolina’da ise 220 çalışan işten çıkarma bildirimi aldı. Şirket, Pazartesi günü bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti.
ÇALIŞANLARA 60 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİM
Boeing, federal yasalar gereği işten çıkarma sürecini çalışanlarına 60 gün önceden bildirmekle yükümlü. Bu kapsamda işten çıkarılan çalışanlar 17 Ocak 2024'e kadar şirket bordrosunda kalacak. Ayrıca, Aralık ayında bir başka işten çıkarma dalgasının daha yapılması bekleniyor.
YENİ CEO VE ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Şirketin yeni CEO'su Kelly Ortberg ekim ayında yaptığı açıklamada mühendislik laboratuvarları ya da üretim alanlarından çalışan çıkarmayı planlamadıklarını belirtmişti. Ancak işten çıkarma bildirimleri, mühendisler ve üretim işçilerini de kapsıyor.
MÜHENDİS VE TEKNİSYENLERE DARBE
Havacılık ve Uzayda Profesyonel Mühendislik Çalışanları Derneği’ne göre Boeing’de 218 mühendis ve 220 teknisyen işten çıkarıldı. Ayrıca, Louis’deki Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği’ne bağlı 111 çalışanın da işine son verildi.
EKONOMİK ZORLUKLAR VE GREV ETKİSİ
Bu işten çıkarmalar, Boeing’in son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklarla ve 737 MAX’in üretiminin yeniden başlaması süreciyle ilişkilendiriliyor. Özellikle Batı Yakası'ndaki grevler, şirketin ticari jet üretimini olumsuz etkiledi.
Boeing’in bu kapsamlı işten çıkarmalarının şirketin üretim merkezlerindeki çalışanlar ve mühendislik departmanları üzerindeki etkileri merakla izleniyor.
NE YAŞANMIŞTI?
Boeing'in ABD Batı Yakası'ndaki fabrika çalışanları, iki hafta önce yüzde 38'lik ücret artışı içeren yeni sözleşme teklifini onaylayarak, şirketin 6 milyar dolardan fazla zarar etmesine ve jet üretiminin durmasına neden olan yedi haftalık grevi sona erdirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Rize'de heyelan meydana geldi
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- DP'de deprem: İstifa ettiler
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!