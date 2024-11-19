Boeing 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak: Grevin etkileri sürüyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:30

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:30

Boeing, ABD'deki çeşitli eyaletlerde 2.500'den fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu karar, şirketin küresel işgücünün yüzde 10'unu, yani toplamda 17 bin kişiyi azaltma planının bir parçası olarak alındı. Washington, Güney Carolina, Oregon ve Missouri eyaletlerini kapsayan bu süreçte özellikle ticari uçak üretim merkezlerinde yoğun işten çıkarmalar yaşanacak.

WASHINGTON VE GÜNEY CAROLINA ÖNE ÇIKIYOR

Boeing'in ticari uçak üretiminin merkezlerinden Washington'da yaklaşık 2.200 çalışan, Güney Carolina’da ise 220 çalışan işten çıkarma bildirimi aldı. Şirket, Pazartesi günü bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

ÇALIŞANLARA 60 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİM

Boeing, federal yasalar gereği işten çıkarma sürecini çalışanlarına 60 gün önceden bildirmekle yükümlü. Bu kapsamda işten çıkarılan çalışanlar 17 Ocak 2024'e kadar şirket bordrosunda kalacak. Ayrıca, Aralık ayında bir başka işten çıkarma dalgasının daha yapılması bekleniyor.

YENİ CEO VE ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Şirketin yeni CEO'su Kelly Ortberg ekim ayında yaptığı açıklamada mühendislik laboratuvarları ya da üretim alanlarından çalışan çıkarmayı planlamadıklarını belirtmişti. Ancak işten çıkarma bildirimleri, mühendisler ve üretim işçilerini de kapsıyor.

MÜHENDİS VE TEKNİSYENLERE DARBE

Havacılık ve Uzayda Profesyonel Mühendislik Çalışanları Derneği’ne göre Boeing’de 218 mühendis ve 220 teknisyen işten çıkarıldı. Ayrıca, Louis’deki Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği’ne bağlı 111 çalışanın da işine son verildi.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE GREV ETKİSİ

Bu işten çıkarmalar, Boeing’in son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklarla ve 737 MAX’in üretiminin yeniden başlaması süreciyle ilişkilendiriliyor. Özellikle Batı Yakası'ndaki grevler, şirketin ticari jet üretimini olumsuz etkiledi.

Boeing’in bu kapsamlı işten çıkarmalarının şirketin üretim merkezlerindeki çalışanlar ve mühendislik departmanları üzerindeki etkileri merakla izleniyor.

NE YAŞANMIŞTI?

Boeing'in ABD Batı Yakası'ndaki fabrika çalışanları, iki hafta önce yüzde 38'lik ücret artışı içeren yeni sözleşme teklifini onaylayarak, şirketin 6 milyar dolardan fazla zarar etmesine ve jet üretiminin durmasına neden olan yedi haftalık grevi sona erdirmişti.