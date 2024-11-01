Boeing grevinde büyük gelişme: Zam ve yeni sözleşme teklifi oylamada
Boeing'de grevdeki işçiler dört yıl içinde yüzde 38 ücret artışı ve artırılmış imza ikramiyesi içeren yeni sözleşme teklifini pazartesi günü oylayacak. Grevin sürdüğü yedi haftada, Boeing'in mali durumu kritik bir aşamaya geldi.
Boeing'de grevdeki işçiler, dört yıl içinde yüzde 38 ücret artışı ve daha yüksek imza ikramiyesi içeren yeni bir sözleşme teklifini oylamak üzere pazartesi günü sandık başına gidecek. Bu anlaşma, yedi haftadır süren grevin ardından, Boeing’in mali durumunu toparlamak amacıyla 24,3 milyar dolar kaynak yaratmayı hedeflediği bir dönemde gündeme geldi.
SENDİKA LİDERLERİ ONAYLADI SIRA İŞÇİLERDE
Boeing ve sendika arasında ABD Çalışma Bakanı Vekili Julie Su’nun arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmeler sonucunda işçilerin daha önce reddettiği tekliflerden farklı olarak iyileştirilmiş şartlar sunuldu. Bu teklif, sendika liderlerinin desteğini aldı. Ancak işçiler arasında kesin bir onay sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini koruyor.
Sendika, bu teklifi kabul etmemenin ileride daha düşük tekliflerle karşı karşıya kalma riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunuyor. Boeing yönetimi ise çalışanlara Pazartesi günü yapılacak oylamada iyileştirilmiş teklifi değerlendirme çağrısında bulundu.
ŞİRKET GREVİ SONLANDIRMAYI AMAÇLIYOR
Yeni CEO Kelly Ortberg'in liderliğindeki şirket, grevin sona ermesiyle üretime dönmeyi ve 737 MAX gibi popüler modellerinin üretiminde yaşanan aksaklıkları gidermeyi amaçlıyor. Grev sona ererse, özellikle işten çıkarmalar ve sermaye yatırımlarının ertelenmesi gibi etkilerden etkilenen havacılık sektörü tedarikçileri ve uçak teslimatlarında aksama yaşayan havayolu şirketleri de rahatlayacak.
Ücret artışı ve emeklilik hakları konusunda istekleri tam anlamıyla karşılanmayan bazı işçiler, bu teklifi onaylamayı düşünse de, özellikle emeklilik şartlarının iyileştirilmesini bekleyen bir kesim hâlâ kararsız.
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