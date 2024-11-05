Boeing'i 6 milyar dolar zarar ettiren grev sona erdi: İşçiler yeni sözleşmeyi kabul etti!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:09

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:09

Boeing’in ABD Batı Yakası’ndaki fabrika çalışanları pazartesi günü yeni bir sözleşme teklifini onaylayarak jet üretimini durduran ve şirketin 6 milyar dolardan fazla zarar etmesine sebep olan yedi haftalık grevi sona erdirdi. Sendikanın açıklamasına göre üyelerin yüzde 59'u dört yıllık bir süre içinde yüzde 38'lik bir ücret artışını içeren yeni sözleşme lehinde oy kullandı. Bu gelişme yeni CEO Kelly Ortberg üzerindeki baskıyı hafifletti.

"BU BİR ZAFERDİR"

Sendikanın baş müzakerecisi Jon Holden, “Bu bir zaferdir. Başımızı dik tutabiliriz. Şimdi işimize geri dönmek bizim görevimiz” dedi. Boeing’in en büyük sendikasının 16 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği bu grevin sona ermesi, şirketin son zamanlarda yaşadığı sorunlar ve mali kriz göz önünde bulundurulduğunda memnuniyet verici bir gelişme oldu.

Oylamanın ardından Boeing çalışanlarına mesaj gönderen Ortberg sendikanın anlaşmayı onaylamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. “Geçtiğimiz birkaç ay hepimiz için zor oldu, ancak hepimiz aynı ekibin parçasıyız” dedi. Şirketin, 33 bin çalışanın yüzde 40 ücret artışı ve 401(k) emeklilik planına geri dönme talebiyle grevde olduğu ifade edildi.

Ücret zammının yanı sıra, işçiler 401(k) planları için şirket katkılarında artış alacak. Boeing gelecekteki uçakları Seattle bölgesinde inşa etme sözü verdi. Sendika geçmişte kaybedilen tanımlı emeklilik maaşlarının geri verilmemesi karşısında üzüntü duyduklarını belirtti.

Başkan Joe Biden ve Çalışma Bakanı Vekili Julie Su, elde edilen sonuçtan dolayı işçileri ve şirketi kutladı. Biden, “Toplu pazarlığın işe yaradığını gösterdik” dedi. Boeing, iki tarafın onayladığı bir anlaşmaya varmasında Su'nun etkili olduğunu vurguladı.

UÇAK ÜRETİMİNDE YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Boeing’in uçak üretimindeki artış ve nakit akışının hızlanmasının haftalar alacağı 737 MAX üretiminin grevden önceki hedeflerin altında kalacağı öngörülüyor. Sendika, işçilerin Çarşamba gününden itibaren uçak üretimine geri dönebileceklerini, ancak bazı kişilerin yeniden eğitilmesi gerektiğini açıkladı.

Analistler, grevin Boeing'e günlük yaklaşık 100 milyon dolar gelir kaybına mal olduğunu belirtti. Boeing’in dört yıllık yeni sözleşme sonunda çalışanların ortalama yıllık ücretinin 75 bin 608 dolardan 119 bin 309 dolara yükseleceği ifade edildi. Ancak sözleşmeye karşı oy kullanan bazı üyeler sendika yönetimini eleştirerek onaylananın yeterince iyi olmadığını savundu.

Katılım oranının yüzde 80’e yaklaştığı oylamada, 26 bin'den fazla sendika üyesi oy kullandı. Holden, yüzde 59'luk onayın bazı üyelerin memnuniyetsizliğini yansıttığını belirterek Boeing yönetimiyle ilişkilerin yeniden inşa edilebileceğini umduğunu ifade etti.