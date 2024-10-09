Boeing ücret teklifini geri çekti: 33 bin çalışan grevde, müzakereler tıkanma noktasında...

Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:03

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:04

Boeing, Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 33 bin ABD'li fabrika çalışanına yaptığı ücret teklifini geri çekti. Şirket, mali açıdan zarar verici hale gelen grevin dördüncü haftasına yaklaşırken, sendika temsilcileriyle başka bir müzakere planlanmadığını duyurdu.

SENDİKANIN TALEPLERİ ''MÜZAKERE EDİLEMEZ''

Görüşmelere dair bilgi sahibi bir kaynağa göre, Boeing ve sendika, federal arabulucularla son bir tur görüşme gerçekleştirmiş ancak müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Taraflar, yakın zamanda çözüme dair herhangi bir işaret göstermeyen sert bir çıkmazda kilitlenmiş durumda.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stephanie Pope, “Ne yazık ki sendika tekliflerimizi ciddiye almadı” dedi. Pope, sendikanın taleplerini “müzakere edilemez” olarak nitelendirerek, teklifin geri çekildiğini belirtti.

ŞİRKET HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Şirketin hisseleri çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,5 değer kaybetti. Grevin başladığı 13 Eylül'den bu yana hisseler yüzde 5 düşmüş durumda. Boeing, en çok satan 737 MAX ile 767 ve 777 uçaklarını üreten fabrikalar kapalıyken, hisse senedi ve benzeri menkul kıymetlerin satışıyla milyarlarca dolar toplama seçeneklerini inceliyor.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ YİNELEDİ

Batı Yakası fabrika işçilerinin grevdeki sendikası dört yıl içinde yüzde 40 ücret artışı ve on yıl önceki sözleşmeyle kaybedilen tanımlı emeklilik maaşının geri verilmesini talep ediyor. Boeing, geçen ay işçilere yüzde 30 zam ve performans primini geri getirecek iyileştirmeler önerdi; ancak sendika üyeleri bunun yeterli olmadığını belirtti.

Pope, ekibinin iyi niyetle pazarlık yaptığını ve uzlaşmaya varmak için yeni teklifler sunduğunu ifade etti. Ancak Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası, Boeing’in geçen ay önerdiği “müzakere edilmemiş teklif üzerinde durmaya kararlı olduğunu” bildirdi. Sendika, Boeing’in "herhangi bir ücret artışı, tatil/hastalık izni tahakkuku veya 401k katkısı önermeyi reddettiğini" açıkladı.