Boeing ve sendika müzakereleri devam ediyor: 33 bin işçi için çözüm aranıyor
Boeing ve grevdeki sendika, 33.000 işçinin grevini sona erdirmek için müzakerelere devam edecek. Üyeleri 25 gündür grevde olan sendika, dört yıl içinde yüzde 40 zam ve emeklilik maaşının geri verilmesini talep ediyor. Grev, Boeing’in 737 MAX ve diğer uçak üretimini durdurmuş durumda.
Boeing, en büyük sendikasıyla birlikte, yaklaşık 33.000 Batı Yakası fabrika işçisinin grevini sona erdirmek için bir anlaşma arayışında salı günü sözleşme görüşmelerine devam edeceğini duyurdu. Sendika ve şirket, üyelerinin 25 gündür grevde olduğu bu süreçte, pazartesi günü federal arabulucuların katılımıyla müzakerelere yeniden başlamıştı.
Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Birliği, Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Bütün gün Boeing ve federal arabulucularla görüşmemize rağmen kayda değer bir gelişme olmadı. Yarın tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. Boeing de arabuluculuğun Salı günü devam edeceğini doğruladı.
İŞÇİLER HAKLARINI GERİ İSTİYOR
Sendika, dört yıl içinde yüzde 40'lık bir ücret artışı ve on yıl önceki sözleşmede kaldırılan tanımlı emeklilik maaşının geri verilmesini talep ediyor. Öte yandan, Boeing, geçen ay "en iyi ve son" teklifi olarak nitelendirdiği, işçilere yüzde 30 zam ve performans priminin geri verilmesini öngören bir öneri sunmuştu. Ancak yapılan bir anket, sendika üyeleri arasında bu teklifin yeterli bulunmadığını ortaya koydu.
Grev, Boeing'in en çok satan 737 MAX jetinin yanı sıra 777 ve 767 geniş gövdeli uçaklarının üretimini durdurdu. 737 MAX, şirket için önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra, savunma sektöründeki zayıf marjlarla mücadele ettiği bir dönemde büyük bir öneme sahip.
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