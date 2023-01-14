BofA: ABD hisseleri ralliden önce yüzde 10 düşebilir

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:00

Bank of America stratejistlerine göre ABD hisse senetleri piyasası, ekonomik koşulların istikrara kavuştuğu yılın ikinci yarısında nihai olarak toparlanmadan önce yeni bir düşüşe hazırlanıyor.

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler geçtikleri bir bilgi notunda, yatırımcıların S&P 500'ün yüzde 17 artarak 4 bin 200 seviyesine çıkmadan önce yaklaşık yüzde 10 düşerek 3 bin 600 puana düşeceğini öngördü.

"Ekonomik ve kazanç resesyon dönemlerinde ticaret sabır gerektirir" diyen uzmanlar 'acı veren işlemlerin' Fed’in faiz öngörülerinde, tahvil getirilerinde ve kredi marjlarında ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan istikrarlı bir ekonomiyi tanımlayan "Goldilocks zirvesi" işaretleri verene kadar süreceğini belirtti.

Küresel hisse senetleri, Çin'in yeniden açılması, enflasyonun soğuması ve merkez bankalarının sıkılaştırmaya yönelik daha az agresif bir yaklaşım benimseyeceği beklentileriyle artan iyimserlikle bu yılın başında yükselmişti.

STRATEJİSTLER AVRUPA VE ASYA HİSSELERİNİ ABD'YE TERCİH EDİYOR

Yine de stratejistler, yüksek faizleri göz önünde bulundurarak ABD emsallerine kıyasla Avrupa ve Asya hisselerini giderek daha fazla tercih ediyorlar. Hartnett, Avrupa hisse senetlerinin ABD karşısında gösterdiği performansın geçen hafta "bir çağın başlangıcı" olduğunu söylerken, Goldman Sachs Group emsalleri Çin hisse senedi rallisinin devam edecek daha fazla alanı olduğunu söyledi.