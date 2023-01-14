Richmond Fed Başkanı Tom Barkin: 'Son veriler resesyon risklerini ortadan kaldırdı'
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin son verilerin resesyon riskini ortadan kaldırdığını söyledi.
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, açıklanan harcama, yatırım ve istihdam verilerinin ABD ekonomisinde resesyon riskini ortadan kaldırdığını savundu.
Fed'in hedefinin enflasyonu azaltmak ve bunu yaparken ekonomiye zarar vermemek olmaya devam ettiğini belirten Barkin, "Enflasyon yavaşlıyor ve Fed'in geçen yıl yaptığı gibi agresif faiz artırımlarına ihtiyaç yok. Bu yıl için ek faiz artırımları tahmin ettik. Faiz oranlarının yavaş yavaş artırılması hasarı sınırlayacak" diye konuştu.
Barkin bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri değil.
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