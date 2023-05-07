BofA'dan hisse alımı uyarısı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 07:00

BofA stratejistleri hisse senedi satın almak isteyen müşterileri için henüz doğru zamanın gelmemiş olabileceğine dair uyarıda bulundu.

BofA'dan müşterilerine servis edilen bilgi notuna göre Fed faiz artışlarını duraklatma isteğinin sinyalini veriyor olabilir.

BofA'dan Michael Hartnett yükselen enflasyon ve resesyon korkuları arasında çıkışların hızlandığını ve henüz hisse senedi alma zamanının gelmediğine dikkat çekti.

Bankadan yayımlanan EPFR Global verilerine atıfta bulunan bir nota göre, küresel hisse senedi fonlarından itfalar 3 Mayıs'a kadar olan haftada 6,6 milyar dolara ulaştı. Bu iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti. Verilere göre, nakit fonlara giriş yaklaşık 60 milyar dolara yükselirken, tahvillere giriş ise 11 milyar dolar oldu.

"YENI BIR YAPISAL BOĞA IÇIN BÜYÜK BIR RESESYON GEREKIYOR"

Geçen yıl hisse senedi çıkışını doğru bir şekilde tahmin eden Hartnett, "yeni bir yapısal boğa piyasası için büyük bir Fed gevşemesi" gerektiğini ve bunun da "büyük bir resesyon" gerektirdiğini söyledi. Stratejist, 4 Mayıs tarihli notunda, yapışkan fiyat baskıları ve Fed'in faiz indirimlerine dönmesini engelleyen esnek bir işgücü piyasası ile "son faiz artışı sonrası sat" tavsiyesinde bulundu.

ABD hisse senetleri, Nisan ayında üst üste ikinci aylık yükselişini kaydetmesi sonrası, daha uzun süre daha yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme beklentileri arasında Mayıs ayının ilk günlerinde geriledi. Fed bu hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırırken ve bunun bu sıkılaşma döngüsünde son artış olabileceğini ima etti. Piyasa stratejistleri de, ilk çeyrek bilanço sezonunun korkulandan daha iyi geçmesine rağmen kurumsal kazançlarda daha fazla düşüş olacağı konusunda da uyarıda bulundu.

"2023'ÜN BÜYÜK HİKAYESE HÂLÂ YAKLAŞAN RESESYON"

BofA'dan Hartnett, "2023'ün büyük öyküsünün" yaklaşan resesyon olarak kalmaya devam ettiğini, kredi, teknoloji hisseleri ve ev inşaatçılarının "Goldilocks" direncine zarar verirken, petrol, küçük şirketlerin yatırım fonları ve bankalar gibi gibi sözde sert iniş yapan varlıklarda fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

Yatırımcılar, dünkü verilerin işsizlik maaşı başvurularının altı haftanın en yüksek artışını gösterirken devam eden başvuruların düştüğünü göstermesinin ardından, Cuma günü ilerleyen saatlerde ABD işgücü piyasasının sağlığına ilişkin bir sonraki ipucunu Nisan ayı istihdam verilerinden alacaklar.

Geçilen bilgi notunda dikkat çeken diğer önemli noktalar ise ABD hisse senedi fonlarında üst üste üçüncü haftada çıkış yaşanırken (8,8 milyar dolar) Avrupa fonlarından itfaların art arda sekizinci haftasında devam etmesi oldu.

ABD büyümesi, küçük ve büyük sermaye ve değer yatırımcılığı tüm yatırım yöntemlerinde çıkış gözlendi.

Sektöre bazda teknoloji ve tüketici sektörleri en büyük girişler yaşarken en fazla çıkış ise enerji ve finans tarafında görüldü.

Para piyasası fonlarında son 10 haftada 588 milyar dolarlık giriş yaşandı.