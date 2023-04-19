BofA anketinde Avrupa'da hisseler düşecek vurgusu

Yayınlanma: 19.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 07:00

Bank of America’nın (BofA) Avrupalı fon yöneticileri arasında yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 70’i önümüzdeki aylarda parasal sıkılaştırma gerçekleştirileceği beklentisiyle Avrupa hisse senetlerinde aşağı yönlü seyredeceğini düşünüyor.

7-13 Nisan tarihleri arasındaki dönemi kapsayan araştırma toplamda 283 milyar dolarlık menkul kıymet yöneten 150 fon yöneticisini içeriyor.

Andreas Bruckner liderliğindeki stratejistler kalıcı enflasyon ve sonrasında gelen zayıflayan makro verilerin düzeltmeye neden olacağına inanıyor.

TALEP YIKIMI BEKLENİYOR



Ankete katılanların yüzde 75’i önümüzdeki 12 ayda Avrupa’da büyümenin zayıflamasını beklerken yüzde 58’i resesyon olacağını tahmin ediyor.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 58’i kötüleşen kredi koşullarının neden olacağı makroekonomik durumun baskın konu olacağını ve talep yıkımı beklediklerini kaydettiler.

Katılımcılar bu durumun resesyon risklerinin artması, enflasyonun zayıflaması, merkez bankalarının şahinliğinde zirve seviyelerinin görülmesi ve tahvil getirilerinde düşüş gibi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Fon yöneticilerinin yüzde 57’si başarısı ekonomiye endeksli hisselerin yavaşlayan büyüme nedeniyle daha korumacı hisselere oranla olumsuz görüşe sahip olduklarını ve yüksek kaliteli hisselerin düşük kaliteye göre daha iyi performans sergilemelerini öngördüklerini belirtti.

Katılımcılara göre teknoloji hisseleri hala en popüler hisseler olurken ve gayrimenkul sektörü ise en sevilmeyen sektör olarak öne çıkıyor.