BofA'dan Türk bankalarına 'al' tavsiyesi: 4 özel banka öne çıkıyor!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:06

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:06

BofA, Türk Bankalarında Hedef Fiyat ve Tavsiyelerini Güncelledi: 4 Bankada 'Al' Tavsiyesi Verdi

Bank of America (BofA), Türk bankalarına yönelik güncel analizinde özel bankalara olan tercihinin devam ettiğini belirtti. Dört bankada "Al" tavsiyesi veren BofA, kamu bankalarının yeniden değerlendirme potansiyelinin sınırlı olduğuna dikkat çekti.

'TOPARLANMA SÜRÜYOR'

ABD merkezli yatırım şirketi BofA, Türk bankalarının hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini güncelledi. Analizde, makro ihtiyati önlemlerin kalıcılığının artmasının Türk bankalarının net faiz marjındaki toparlanmayı olumlu yönde etkilediği vurgulandı. Ayrıca, faiz indirimlerinin bankaların gelir sorunlarını aşmalarına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi. Analistler, varlık kalitesi döngüsünün ise yönetilebilir düzeyde kalacağını öngördü.

BofA, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi tercih etmeye devam ettiğini, 2024 yılının ikinci yarısında banka bilançolarında zayıflama beklediğini ifade etti. Dört bankada "Al" tavsiyesi sunan BofA, kamu bankaları için yeniden değerlendirme alanının sınırlı olduğunu vurguladı.

BofA’nın hedef fiyatları arasında kamu bankalarında yükseliş yönlü revizyonlar yapılırken, Garanti BBVA'da da görünüm yükseliş olarak güncellendi.

BofA'nın Türk bankalarının hisseleri için belirlediği hedef fiyatlar ve tavsiyeler şöyle:

Akbank (AKBNK): Hedef fiyat 90 TL'den 85 TL'ye düşerken, tavsiye "Al" olarak korundu.

Garanti BBVA (GARAN): Hedef fiyat 136 TL'den 160 TL'ye yükseldi, tavsiye "Al" olarak devam etti.

Halkbank (HALKB): Hedef fiyat 12,7 TL'den 15 TL'ye yükseldi, tavsiye "Endeks altı getiri" olarak korundu.

İş Bankası (ISCTR): Hedef fiyat 21 TL'den 20 TL'ye düştü, tavsiye "Al" olarak korundu.

VakıfBank (VAKBN): Hedef fiyat 19 TL'den 22,7 TL'ye yükseldi, tavsiye "Endeks altı getiri" olarak korundu.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Hedef fiyat 47 TL'den 42 TL'ye düştü, tavsiye "Al" olarak devam etti.