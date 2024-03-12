Seçim sonrası dolar fırlayacak mı? Gözler 'Merkez'in kararında: BofA'dan çarpıcı faiz tahmini!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:09

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:09

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA) Türkiye ile ilgili bir araştırma raporu yayımladı.

Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, TCMB beklentilerini paylaşan ekonomistler politika faizinde daha fazla artışın enflasyon beklentilerinin makro ihtiyati tedbirlerden daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağını ve TCMB'ye olan güvenin artmasına neden olacağını belirtti.

"MART AYI ENFLASYON VERİSİNE BAĞLI"

Açıklamada "Bu yılın 2. yarısında Türk varlıklarında iyimser olmak için alan olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayı toplantısında TCMB'nin 300-500 baz puan faiz artırma olasılığı bulunuyor. Bu baz senaryomuz değil ve bu artış mart ayı enflasyon verisine bağlı olacaktır. Faiz artırımı olması durumunda sermaye girişleri 2. çeyrekte yeniden başlayabilir" ifadelerine yer verildi.

Politikanın daha da sıkılaşmasını ve verilerin yaza doğru iyileşmesini bekleyen ekonomistler ilk çeyrekteki kötümserliğin muhtemelen geçici olduğunu belirtti.

SEÇİM SONRASI DOLAR FIRLAYACAK MI?

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler sonrası döviz kurlarında ani bir artış beklenmediği ve kurda yaşanan son artışların geçici olduğu tahminine yer verildi.