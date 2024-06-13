Boğaz geçiş ücretlerine zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 1 Temmuz'dan itibaren Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5,07 dolar olarak uygulanacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:21
Boğaz geçiş ücretlerine zam
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız olarak geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenleneceğini açıkladı.

7 Ekim 2022 tarihinde boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, “1 Temmuz 2024 itibarıyla de Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz” dedi.

Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5,07 dolar olacağını söyleyen Uraloğlu, “Yapacağımız bu güncelleme ile ücretleri 2022 yılı öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişini artırmış olacağız” açıklamasında bulundu.


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