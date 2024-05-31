Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz trafiğe kapatıldı!

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 08:43
Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz trafiğe kapatıldı!
Abone Ol google-news

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-9 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.


İstanbul Boğazı haberleri gemi arızası haberleri

İlgili Haberler

40 bin ton petrol ürünü yüklü tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

40 bin ton petrol ürünü yüklü tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
İstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü: Müsilaj geri mi döndü?

İstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü: Müsilaj geri mi döndü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması: Sokak hayvanları düzenlemesini anlattı

Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması: Sokak hayvanları düzenlemesini anlattı
Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?

Apple iPhone’ları nasıl test ediyor?
Bilim insanlarından çığır açıcı proje: Hayvanlarla konuşabilmek artık mümkün!

Bilim insanlarından çığır açıcı proje: Hayvanlarla konuşabilmek artık mümkün!
Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi

Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi
18 yıllık gerçek ortaya çıktı: Katili en yakın arkadaşı çıktı!

18 yıllık gerçek ortaya çıktı: Katili en yakın arkadaşı çıktı!
Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor

Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor