Son Dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz trafiğe kapatıldı!
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-9 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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