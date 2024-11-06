Boğaz'ın ünlü kırmızı yalısı 32 milyon dolara alıcı buldu!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:51

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:51

Boğaz'ın ünlü kırmızı yalısı rekor fiyata alıcı buldu. Neşet-Şirin Yalçın tarafından 2014 yılında satışa çıkarılan Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, iş insanı Ercüment Cafer Bayegan tarafından 32 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL) satın alındı.

1100 metrekarelik alan üzerine kurulu olan bu lüks yalıda 10 oda, 5 banyo, bir fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otopark bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, Bayegan tapuyu şirketi adına almayarak yalıda ailesiyle birlikte yaşayacak.

924 ADET ARAÇ ALINABİLİYOR

Yalının satışı için ödenen yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL ile Türkiye’de geçen ay en çok satılan otomobil olan ve 1 milyon 189 bin 900 TL fiyatla satışa sunulan Renault Clio’dan tam 924 adet alınabiliyor. Bu rakam yalıya ödenen bedelin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



