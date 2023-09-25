Booking’e AB’den veto

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:04

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:05

AB Komisyonu Üyesi Didier Reynders, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Booking Holding'in ETraveli'yi satın alma teklifinin AB kurallarıyla uyumlu bulunmadığını ve bu nedenle yasaklandığını açıkladı.

MALİYETİ ARTIRACAKTI

"Komisyon, Etraveli'nin Booking tarafından satın alınmasını engellemeye karar verdi." diyen Reynders, Booking'in ETraveli'yi satın almasının çevrim içi seyahat acenteleri pazarındaki hakim konumunu güçlendireceğini, oteller ve tüketiciler için daha yüksek maliyetlere neden olacağını anlattı.

Reynders, söz konusu şirketlerin çevrim içi seyahat acentesi olarak oteller ve hava yolları arasında aracılık yaptığını hatırlatarak, satın almayla Booking'in seyahat hizmetleri ekosisteminin genişleyeceğini, şirketin bu duruma karşı AB'nin endişelerini gidermeye yeterli çözümler sunamadığını söyledi.

ABD merkezli Booking Holding, bünyesinde Booking.com, Rentalcars, Priceline, Agoda, Kayak, Momondo, Cheapflights gibi siteleri bulunduruyor.

İsveç merkezli ETraveli ise Gotogate, My Trip, Seat24 ve SuperSaver markalarıyla uçuş bilet hizmetleri veriyor.

Booking, 2021 yılında Etraveli'yi 1,63 milyar avroya satın almayı teklif etmişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.