Borç batağındaki memur, ikramiye ile borçlarını kapatmak için emekli olmayı tercih ediyor ama bu kez de aylığı düşüyor: Emekçinin çaresizlik sarmalı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Memurların bu yılki toplu sözleşme zammı düşük kaldı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereği memurlar bu yılın ilk 6 ayında yüzde 6 zam aldı. İkinci 6 aydaki zam oranı ise yüzde 5 olacak.

Bu zam oranına enflasyon farkı da eklenecek. Ancak enflasyon farkı zam anlamına geliyor. “Geçmiş kaybın 6 ay sonra telafi edilmeye çalışılması” olarak yorumlanıyor. Geçinemeyen memur ise krediye yükleniyor.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, çok sayıda memurun çareyi emekli olmakta aradığına dikkat çekti. Memurun emekli olup ikramiye ile borçlarını kapatmaya çalıştığını dile getiren Hamzaçebi, gerçeği yansıtmayan enflasyon verileriyle maaşların eridiğini vurguladı. Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Satın alma gücü azalan, kirasını ödeyemeyen, piyasaya ve bankalara borçlanan, kredi kartlarını çeviremeyip borç batağına düşmüş memur, emekli olmayı hak etmiş ancak re’sen emekliliğine daha varken ve çalışmak istemesine karşın borçtan kurtulmak için 2025/Temmuz zammını bile beklemeden çareyi emekli olmakta arıyor. Oysa emekli ikramiyesi de düşük. Memurun her yere borcu var. Baskı var, stres var. Borcunu ödeyemezse haciz geliyor. Hakkında soruşturma başlatılıyor. En azından emekli olayım da ikramiye ile borçlarımı kapatayım diye düşünüyor. Ancak asıl sıkıntı da ondan sonra başlıyor. Çünkü çalışırken aldığı maaşı emekli olduğunda alamıyor. Borç sarmalı daha da büyüyor. Kısa vadede stresten kurtulmak için bu yola başvuruluyor. Aslında çaresizlikten bu yola başvuruyor.”

‘GEÇİCİ PANSUMAN’

Hamzaçebi, emekliliğin borçtan kurtulmak için “geçici bir pansuman” işlevi gördüğünü söyledi. Ek gösterge, tazminat, seyyanen zamların emekli keseneğine sayılmaması nedeniyle memur emekli aylıklarının çalışırken alınan maaşın yarısına kadar düştüğüne işaret eden Hamzaçebi, “35 yıl hizmeti olan bir memurun emekli ikramiyesi ise 1 milyon lira bile değil. Artık emekli ikramiyesi ile ev almak hayal oldu. Evin neredeyse odası bile alınamıyor. Emekli aylıkları kiralara bile yetmiyor artık. Geçim sorunu emekli olmakla bitmiyor. Aksine daha da derinleşerek artıyor” dedi.

Hamzaçebi, hükümetin yıllardır özveriyle görevini yapan memur ve emeklisine sahip çıkacak adımları bir an önce atmasını istedi. Maaşları yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanır bir seviyeye getirmek için seyyanen zam yapılması gerektiğini vurgulayan Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanının seyyanen zamlar emekliye de yansıtılacak sözü halen yerine getirilmedi. Seyyanen zamlar emekliye de verilmeli. Ek gösterge, tazminat gibi emekli keseneğine sayılmayan ödemeler emekli keseneğine sayılmalı. Aylık bağlama oranları en az yüzde 75 seviyesine çekilmeli. 3600 ek gösterge, verilmeyen kamu personeline de hemen verilmeli. Kira desteği sağlanmalı. Çalışanın düşük ödemelerle konut sahibi olması için adımlar atılmalı.”