SGK uzmanından kötü haber! Temmuzda memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:07

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:07

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine enflasyonun altında bir zam yapılma ihtimaline dikkat çekerek endişe verici bir tablo ortaya koydu.

"Her temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarının güncellenmesi yasal bir zorunluluktur. TÜİK’in 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile birlikte güncelleme oranları kesinleşecektir" diyen Karakaş, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belirleyici olacağını vurguladı.

"Durum böyle olmakla birlikte son 20 yılda diğer emeklilere göre oransal olarak en az iyileştirme yapılan ve alım gücünü ciddi şekilde erimiş olan memur emeklileri temmuz ayında yapılacak güncellemeyi endişe içerisinde şimdiden merak etmektedir" ifadelerini kullanan Karakaş, yapılacak zamma dair değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYONUN ALTINDA ZAM ENDİŞESİ

Karakaş, yasal düzenlemelere göre memur ve memur emeklilerinin maaş güncellemelerinin 6 aylık enflasyon farkı ve buna eklenen yüzde 5’lik toplu sözleşme artışıyla belirlendiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında oluşan yüzde 24,73’lük enflasyon farkına rağmen, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında artış yapıldığını hatırlatan Karakaş, aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı kadar zam yapıldığını vurguladı. Bu farkın, memur kesiminin toplu sözleşmeye tabi olması nedeniyle ortaya çıktığını belirterek mağduriyetin altını çizdi.

Ocak 2025’te de benzer bir durum yaşandığını ifade eden Karakaş, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11,54’lük zamma karşın, TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 15,75 olduğunu ve bu nedenle yüzde 4,21’lik kayıp yaşandığını söyledi. Ayrıca memurlara verilen seyyanen zammın, memur emeklilerine yansıtılmamasının da mağduriyeti artırdığını belirtti.

UFUKTA YİNE ENFLASYONUN ALTI GÖRÜNDÜ

Ocak ve şubat aylarında oluşan yüzde 7,42’lik enflasyon farkına, mart ayı verilerinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 10,07’ye ulaştığını söyleyen Karakaş, nisan, mayıs ve haziran verilerinin belirleyici olacağını aktardı.

Mart ayı itibarıyla yüzde 3,83’lük fark ve yüzde 5’lik toplu sözleşme artışıyla toplamda yüzde 9,02’lik bir artışın kesinleştiğini belirten Karakaş, böylece şimdiden enflasyonun yüzde 1,5 altında kalındığını ifade etti.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran verisiyle 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Karakaş, toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine her koşulda yüzde 5 oranında artış yapılacağını hatırlattı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükselttiğini ancak bu tahminin oldukça iyimser kaldığını belirten Karakaş, mevcut göstergelerle 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30’un altına düşmeyeceğini söyledi. Bu verilere göre temmuz zammının yüzde 13-14 bandında olabileceğini öngördü.

Buna göre, memur ve memur emeklilerinin yine en az yüzde 2 oranında enflasyonun altında kalabileceği ifade edildi.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Karakaş, mevcut yasal düzenlemeler dışında hükûmetin refah payı ya da ek iyileştirme yapıp yapmayacağına dair bir işaret olmadığını belirtti. Ancak memur emeklilerinin bir kez daha enflasyon karşısında kayıp yaşamasına tahammülünün kalmadığını da sözlerine ekledi.