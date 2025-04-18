Memur olarak emeklilik açısından hangi kanuna tabiyim?

18 Nisan 2025 Cuma

Soru: Telekomda 399 KHK ile sözleşmeli memur olarak çalışırken 2004’te özelleştirilme nedeniyle (657-4/C) Sağlık Bakanlığı’na atandım ve halen çalışıyorum. SGK hizmet dökümünde 1988 ila 2016 arası (27 yıl) 5434 tabi olarak görünürken 2016 yılından itibaren 5510 sayılı kanuna tabi olarak gösterildiğimi fark ettim. Bu neden kaynaklanıyor. İşyerinden net cevap alamıyorum. 5434 mü yoksa 5510 sayılı kanun kapsamında mı emekli olacağım. 2016’dan itibaren prim farklarının benden tahsil edilebileceği söyleniyor. Ayten Ö.

2008/Ekim ayı başı itibarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girdi ve bu kanundan önce yürürlükte bulunan 5 temel sosyal güvenlik yasasının birçok maddesi bu kanunla mülga edildi. Bunlar için 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu da bulunmaktadır. Ancak, 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesiyle iştirakçiliği 2008/Ekim öncesi başlayan devlet memurları 5434 sayılı kanuna, sonrası başlayanlar ise 5510 sayılı kanun hükümlerine tabi oldular. Devlet memurluğuna başlamanız 2008/Ekim öncesi olduğundan 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi bulunmaktasınız. Ancak SGK hizmet dökümünde 2016 yılından itibaren 5510 sayılı kanun kapsamında gösterilmiş olmanız işyeriniz tarafından sehven bu kanun kapsamında SGK’ye bildirim yapıldığını göstermektedir. İşyerinize müracaat ederek bildirimlerinizin 5434 sayılı kanun kapsamında yapılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Ancak 5434 sayılı kanun kapsamında prim oranları 5510 sayılı kanuna göre daha yüksek olduğundan prim farkı ödemeniz gerekecektir. Düzeltme işleminin şimdi yapılmaması durumunda, emeklilik aşamasında mutlaka yapılması gerekecektir.

Bağ-Kur kapsamında iş yaparsam ilave ödemem kesilir mi?

Soru: 33 yıl 8 ay Sağlık Bakanlığı’nda önce pratisyen sonra uzman hekim olarak çalıştım ve 2020/Mart ayında Emekli Sandığı’ndan emekli oldum. 2020/ Temmuz ayından beri kamu yararına çalışan bir vakıfta yarı zamanlı olarak görev yapıyorum. Çalışan emekli olarak maaşımdan kesinti yapılıyor. 2025 başından itibaren 35 bin 600 TL aylık alıyorum. Benimle aynı olan emekli arkadaşlarım 56-58 bin TL aylık alıyorlar. Çalıştığım Vakıf SGK’ye benim için ödeme yaptığı gibi, maaşımdan da ciddi kesinti yapılıyor. Bunda bir yanlışlık var mı? Ayrıca, muayenehane açsam BağKur kapsamına girip prim ödecek miyim ve emekli maaşımda yine kesinti olacak mı? Semih A.

5434 sayılı kanunun ek 84. maddesinde, tabip kadro ve pozisyonu esas alınarak emekli aylığı bağlanmış olup aylığıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabiplerden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, (26.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacağı öngörülmüştür. İlave ödemeden yararlananlardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışanların ilave ödemelerinin çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesileceği, işten ayrılanların çalışmalarının sona erdiği tarihin yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemelerinin, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanacağı belirtilmiştir. Uzman hekim olarak bu ilave ödemeden yararlandığınız ancak çalışmaya başlamanız nedeniyle bu ödemenin kesildiği anlaşılmaktadır. 1/1/2025 tarihi itibarıyla uzman tabiplere yapılan ilave ödeme tutarı; 26.000 x 1,012556 = 26.326,46 TL’dir. işten ayrılmanız halinde aylığınızdan yapılan bu kesinti tutarı kaldırılacaktır.

Diğer taraftan, 6663 sayılı kanun uyarınca 28/02/2016 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanunun geçici 14 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, 5510 sayılı kanunun 4/1-(b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmayı gerektiren bir çalışması bulunmakla birlikte, almakta oldukları emekli veya malullük aylıklarının kesilmesi talebinde bulunmayanlar, Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmadıklarından bu kapsamda çalışsalar bile ilave ödemeleri kesilmemektedir.

Buna göre, özel muayenehane açmanız halinde kendi nam ve hesabınıza çalışacağınız, ancak emekli aylığınızı kestirip Bağ-Kur kapsamında tüm sigorta kollarına prim ödemek istemediğiniz sürece Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmayacağınızdan emekli aylığınızla birlikte ilave ödemenizi almaya devam edebileceksiniz.

Uzman tabiplere emekli aylıklarıyla birlikte ödenen ilave ödemenin usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirmeler, SGK’nin 29/6/2020 tarihli ve 2020/22 sayılı genelgesiyle yapılmıştır.