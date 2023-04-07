Borç yapılandırma paketi 2023 kapsamı yürürlüğe girdi: Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ilk ödemeler hangi ay yapılacak?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:39

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:39

Açıklanan yapılandırmaya ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırma kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Milyonlarca yurttaşın beklediği vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. İşte ayrıntılar...

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs’ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsıyor. Ayrıca taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir. İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı`nın ardından yeni yapılandırma paketinin ayrıntılarını paylaştı. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlanacak.

Bu teklifle, yurttaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının cezaları kaldırılacak. Düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı verilecek. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi de sağlanacak.

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK



Yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son verilmişti. Geçmişte endeksle oluşmuş borçlar da silinmişti. Yapılacak düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi mümkün olacak. Daha önce 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenleme yapılmıştı.

Şimdi de aynı uygulama, vergi dairelerine vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan yurttaşlar için hayata geçirilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak.

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasından yapılabiliyor. Ayrıca yurttaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.



