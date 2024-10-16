Borcu olan yurttaşlar dikkat: GSS kapsamındaki sağlık hizmeti 1 Ocak'ta sona eriyor!
Genel Sağlık Sigortası borcu olan yurttaşlar, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Gelir testi yaptırmayanlara tebligat gönderilmeye başlandı.
Sosyal güvencesi bulunmayan yurttaşlar için 1 Ocak 2012 tarihinden beri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi uygulanıyor. Sisteme borcu olan bireyler, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.
Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına girmekte ve brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemesi yapmaktadır. 2024 yılı için belirlenen prim tutarı ise 600 lira olarak belirlendi. Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alabilmekte.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelir testi yaptırmayan ve prim borcu olan yurttaşlara tebligat göndermeye başlandı. Borcunu ödemeyenler, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
Borç tutarları e-devlet üzerinden kontrol edilebilmekte.
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