Milyonlarca yurttaşa 'GSS' kıskacı: 'Bu uydurulmuş borçlarla vatandaşı boğma çabası kabul edilemez!'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:02

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:10

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından son günlerde milyonlarca yurttaşa gönderilen telefon mesajında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep ediliyor.

Mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatılan mesajda, kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarısı yapılıyor.

İşte SGK tarafından gönderilen mesaj:

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız."

"VATANDAŞI BOĞMA ÇABASI KABUL EDİLEMEZ"

Yaklaşık 9.4 milyon kişiye gittiği belirtilen mesajın ardından yurttaşlar, faiz işletilerek katlanan borçları karşısında tepkilerini sosyal medya hesaplarından göstermeye başladı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de "Hazine boşalınca AKP kurmayları ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de SGK aracılığıyla vatandaşı soyuyorlar" diyerek tepkisini gösterdi, uygulamanın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Meriç'in açıklaması şöyle:

"El vicdan, el insaf!

Hazine boşalınca AKP kurmayları ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de SGK aracılığıyla vatandaşı soyuyorlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, milyonlarca sigortasız vatandaşa sağlık hizmeti almadan GSS prim borcu çıkarıp bu borçları icraya vermesi, AKP iktidarının vatandaşı ezmek için uyguladığı bir başka zulümdür. Zaten geçim derdine düşen halkın sırtına bir de bu borç yükünü yüklemek, AKP'nin halkı hiçe sayan, insanı ezen ekonomi politikalarının kaçınılmaz sonucudur. İnsanlar ay sonunu getirememenin derdine düşmüşken, SGK'nın bu uydurulmuş borçlarla vatandaşı boğma çabası kabul edilemez!

Bu iktidar, sosyal devlet anlayışını tamamen hiçe saymış, aldığı kararlarla toplumun nefes almasını dahi engellemiştir. Buradan soruyoruz: GSS prim borçlarıyla toplanan paralar nereye gidiyor? Yine yandaş medyanın kasasına mı akacak, yoksa başka bir rant projesine mi kaynak olacak? Millete karşı yapılmış bu haksızlık derhal durdurulmalıdır!

CHP olarak, bu adaletsizliğin, halkı sömürmeye dayalı politikaların karşısında dimdik duracağız. Bu düzeni değiştirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Halkı ezen her adımın karşısında olacağız, kimsenin emeği ve alın teri üzerinden oyun oynatmayacağız!"