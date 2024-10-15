Milyonlarca yurttaşa 'yasal takip' mesajı gitmişti... GSS borçları için gözler Erdoğan'da

Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:33

Güncelleme: 15.10.2024 - 10:36

Geçen ay Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından son günlerde milyonlarca yurttaşın telefonlarında gönderilen tebligat mesajında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi talep edilmişti.

Mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatılan mesajda, kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı uyarısı yapılmıştı.

9 milyondan fazla yurttaşı ilgilendiren konu, büyük tepkilerin ardından iktidarın da gündemine girdi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, TBMM gündemine gelecek ‘torba yasa’lardan birinde GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

Diğer bir formül de yine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.

"GİTSEN DE GİTMESEN DE..."

Muhalefet ise sigortasız yurttaşları sağlık hizmeti almadan GSS prim borcu çıkarıp icraya verilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu belirtip sözkonusu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer de SGK'nin ilgili tebligatına ilişkin "İşsizler, iş arayanlar ya da belirli dönemlerde işten çıkarılmış yurttaşlarımız ağır bir borç yüküyle karşı karşıya bırakılmıştır. 'Param yok' diyenlere 'Ailen ödesin' denmekte, 'Sağlıklıyım, hastaneye gitmiyorum' diyene ise 'Gitsen de gitmesen de prim ödeyeceksin' denilmektedir. Geldiğimiz nokta hükümetin her geçen gün daha da büyük çıkmaza sürüklenen ekonomik beceriksizliğinin ve devlet yönetimine egemen olan lakaytlığın açık göstergesidir" demişti.

Taşçıer, "Bugün bu uygulamaya karşı çıkarak şunu net bir şekilde ifade ediyoruz; bu politika, vatandaşlarımızı daha da fakirleştiren, sosyal adaleti zedeleyen bir yaklaşımdır. Şahsım devletini, işsiz ve dar gelirli vatandaşlara yönelik bu haksız uygulamayı bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.